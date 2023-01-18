Какую часть яйца нельзя добавлять в котлеты: удивятся даже опытные хозяйки

Также расскажем, почему даже самые щедрые повара добавляют в это блюдо хлеб

Сделать домашние котлеты идеальными очень просто. Чтобы они были воздушными и нежными, следует добавить всего один секретный ингредиент, а чтобы фарш хорошо держался кучи и котлеты получились сочными, нужно знать одно простое правило. Оно касается яиц.

Какую часть яйца нужно добавлять в фарш для котлет – белок или желток – знают профессиональные повара. Этим секретом делится prostoway.

Немногие знают, что целое яйцо делает мясные изделия сухими и жесткими. Это связано с тем, что и мясо, и яйцо содержат много белка, а он во время жарки поглощает влагу и сворачивается. Именно поэтому в фарш рекомендуют добавлять только желток – так котлеты не потеряют сочности и не будут разваливаться во время жарки.

Кстати, аналогично опытные повара рекомендуют замачивать хлеб не в молоке, а в воде. Опять-таки из-за большого количества белка.

Кроме того, если вы до сих пор считаете, что хлеб в фарш добавляют только те, кто экономит на мясе, это совсем не так. Именно хлеб "отвечает" за сочность, мягкость и нежность блюда. Пропорция на 1 кг – 250 г белого хлеба, замоченного в воде.

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