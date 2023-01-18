Никаких складок: пять гениальных трюков, чтобы разгладить одежду без утюга

Особенно пригодятся эти лайфхаки, если невозможно включать утюг из-за отсутствия электричества

Иногда нет возможности отутюжить вещь, а идти в мятом не хочется. Или же вам уже пора выходить, но глажка сорвалась из-за отключения света. К счастью, существует немало способов, чтобы разгладить одежду даже без использования утюга.

О действенных лайфхаках, которые при необходимости заменят утюг, рассказывает издание Express. Советы помогут убрать складки с одежды без лишних хлопот. Некоторые из них потребуют времени, но обеспечат нужный результат.

Способ №1: Самодельный спрей для удаления складок

Спрей хорошо работает на футболках, толстовках и других предметах одежды из хлопка или аналогичных материалов. Просто смешайте 200 мл воды и 10 мл смягчителя ткани в бутылке с распылителем. Встряхните его и распылите на любые складки, чтобы разгладить ткань. Если одежда станет влажно, сушите ее так, чтобы снова не помять.

Способ №2: Пар из ванной комнаты

Отнесите белье в ванную, пока принимаете душ. Благодаря пару волокна ткани станут мягче, а складки расправятся, поэтому утюжить вещь не придется. Повесьте одежду как можно ближе к душу, но чтобы она не намокла. Убедитесь, что дверь в ванную закрыта, а вытяжка выключена. После принятия душа одежду можно оставить в ванной комнате еще на 15 минут, а потом высушить.

Способ №3: Выпрямитель для волос

Использование выпрямителя для волос может помочь мгновенно разгладить складки на одежде. Это такой себе мини-утюг. После укладки волос используйте остаточное тепло прибора, чтобы разгладить мятые участки изделия. Предварительно стоит распылить немного воды, чтобы увлажнить ткань.

Способ №4: Трюк с полотенцем

Этот лайфхак лучше всего работает с деликатными тканями. Суть в том, чтобы положить помятый предмет одежды на плоскую поверхность под влажными полотенцами. Влажная ткань с легкостью устранит помятости. Этот трюк экономически эффективен, но может занять больше времени.

Способ №5: Уловка с матрасом

Для более толстых предметов одежды, таких как джинсовые куртки, джинсы или толстовки, попробуйте такой способ. Необходимо разместить вещь на плоской поверхности и разгладить складки руками. Затем плотно свернуть изделие в рулон. Далее поместите свернутую вещь под матрас как минимум на час, и вскоре ваша одежда будет без складок, при этом вы обойдетесь без использования тепла или электричества.

Ранее "Телеграф" делился удачным лайфхаком с гладильной доской. Если немного усовершенствовать ее, то глажка будет качественнее и быстрее.