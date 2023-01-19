Не "химия" и не сода: какое средство отмоет за 10 минут даже самую жирную плиту

Назван самый эффективный способ убрать застарелый налет

Газовая плита при регулярном использовании со временем покрывается различными загрязнениями. Приготовление жирной пищи как-никак, но напрямую влияет на внешний вид бытовой техники. Мы привыкли использовать при чистке плиты то моющее средство, то соду, то лимонную кислоту, однако есть еще одно средство, которое легко удалит жирные пятна и разводы как на варочной поверхности, так и внутри духового шкафа и на стеклянной дверце.

Быстро и без каких-либо усилий очистить газовую плиту помогут всего 2 таблетки для посудомоечной машины. Об этом пишет cpykami.

Как удалить жир с плиты снаружи и внутри духовки

Заливаем 2 таблетки для посудомоечных машины 200 мл теплой воды. Даем им раствориться. Для ускорения процесса их можно немного раскрошить вилкой. Надеваем перчатки. Наносим чистящее средство на губку и равномерно распределяем его по всей поверхности духовки. Далее обмакиваем бумажные полотенца в чистящее средство и раскладываем их в духовке и на стеклянной дверце. Оставляем полотенца в духовке на 10-15 минут, после чего убираем их и смываем средство чистой губкой. Средство используем и для чистки варочной поверхности.

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