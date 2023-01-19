Топ-5 лайфхаков, которые помогут мгновенно сбросить несколько лет: секреты красоты

Омолаживающий макияж, который позволит выглядеть немного моложе настоящего возраста

Чтобы выглядеть моложе, не обязательно регулярно посещать косметолога и тратиться на дорогостоящие средства по уходу за кожей. Есть несколько бьюти-трюков, которые помогут смотреться на миллион и при этом визуально сбросить несколько лет.

Эти лайфхаки касаются макияжа, точнее – правильного подбора средств для мейкапа. Если подойти к выбору со знанием дела, можно легко "омолодиться" буквально через несколько минут. О топ-5 хитрых трюках, которые сделают лицо помоложе, рассказывает lady.tochka.net.

1 — Используй светоотражающие частицы

Тональные средства, базу под макияж или консилер следует выбирать со светоотражающими частицами. Такой бьюти-трюк моментально придаст коже свежести и ваше лицо будет сиять. Главное, остановиться на чем-нибудь одном — покупать все бьюти-продукты с таким элементом не стоит, иначе эффект может оказаться слишком неожиданным.

2 — Светлая помада

Наноси нюдовые помады. Возрастной макияж довольно-таки многогранный, но если ты планируешь на некоторое время "омолодиться", то лучше выбирать именно нюдовые помады. Натуральный беж, пудровые или же персиковые оттенки прекрасно подчеркнут макияж и не будут его перегружать.

Помните, что темные оттенки помады могут плохо смотреться на зрелой коже. Тем более, что с возрастом губы истончаются и неподходящие цвета еще больше это подчеркнут.

3 — Купите хайлайтер

Хайлайтер нужно наносить на скулы, лоб, внутренние уголки глаз, зону под бровью, галочку над верхней губой, спинку носа, а также на подбородок. Он сделает кожу лица однотонной и замаскирует все лишнее.

4 — Выбирайте кремовую текстуру

Откажись от матовых тональных средств и румян в пользу кремовой текстуры. Помни, что матовые средства лишь лишний раз подчеркивают морщинки.

5 — Тональное средство с розовым подтоном

Чтобы придать лицу более свежий вид, визажисты рекомендуют выбирать тональный крем с розовым подтоном. Такое средство улучшит цвет лица и придаст девичьего натурального сияния.

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