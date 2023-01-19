Как отстирать и отбелить постельное белье с помощью копеечных средств

Опытные хозяйки уже давно не тратят деньги на отбеливатель

Со временем белое постельное белье становится серым, буквально теряя свою привлекательность и белоснежный вид. Стирка такой вещи всегда сложная задача. Даже при наличии огромного ассортимента покупных средств, им не всегда удается вернуть белизну.

Опытные хозяйки уже давно не покупают отбеливатели, если хотят избавиться от желтизны и серости белья. Достаточно использовать всего два недорогих средства — перекись водорода 3% и нашатырный спирт (аммиак). Об этом пишет cpykami.

Как отбелить постельное белье

Берем по 100 мл перекиси водорода и нашатырного спирта. Перекись обычно продается в аптеке уже во флаконах по 100 мл, им же можно удобно отмерить аммиак. Насыпаем обычное моющее средство, добавляем в отсек для порошка 100 мл перекиси и 100 мл аммиака. Запускаем цикл обычной стирки. Хорошо, если будет замачивание и дополнительное полоскание.

Благодаря этому способу постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится!

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