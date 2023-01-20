Именины Дмитрия в 2023 году: все дни, когда Дима празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Дима
Имя Дмитрий уже многие годы уверенно входит в десятку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Дмитрия в году.
Значение имени Дмитрий
Считается, что изначальная форма имени, — Деметрий, производная от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры, которая переводится как "посвященный богине Деметре".
Церковники используют форму имени Димитрий, в народе же раньше говорили Митя, теперь сокращают как Дима. Также можно встретить такие формы как Димуля, Митяй, Дмитрик, Дмитрусь, Димон, Димка.
Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить таких личностей как: композитор Дмитрий Бортнянский, полковник УПА Дмитрий Клячковский, историк Дмитрий Дорошенко, оперный певец Дмитрий Гнатюк, критик Дмитрий Донцов, историк и писатель Дмитрий Яворницкий, поэт Дмитрий Павличко, скандальный политик Дмитрий Табачник.
Когда День ангела Дмитрия?
Дмитрий празднует именины десятки раз в году. Перечислим, когда самые главные Дни ангела Дмитрия:
- 5 февраля, 1 июня, 19 июля, 5 октября, — Димитрий Донской, великий князь;
- 5 июня, 23 июня, 1 августа, 4 октября, 10 ноября, — Димитрий Ростовский, митрополит;
- 8 ноября, — Димитрий Солунский (Фессалоникийский), мироточивый, великомученик.
Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Дмитрия, включая менее важные:
- 4, 8, 21, 31 января;
- 5, 7, 9, 11, 17, 19, 24 февраля;
- 4, 22, 23, 25, 31 марта;
- 1, 23, 26 апреля;
- 5, 22, 28 мая;
- 1, 5, 10, 15, 16, 23, 26 июня;
- 3, 17, 19 июля;
- 1, 14, 17, 20, 22, 25, 30, августа;
- 8, 9, 13, 19, 22, 24, 28 сентября;
- 4, 5, 9, 10, 15, 17, 21, 28 октября;
- 1, 3, 8, 10, 14, 22, 25, 27, 28, 29 ноября;
- 2, 10, 14, 15, 17 декабря.
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