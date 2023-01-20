Именины Дмитрия в 2023 году: все дни, когда Дима празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Дима

Имя Дмитрий уже многие годы уверенно входит в десятку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Дмитрия в году.

Значение имени Дмитрий

Считается, что изначальная форма имени, — Деметрий, производная от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры, которая переводится как "посвященный богине Деметре".

Церковники используют форму имени Димитрий, в народе же раньше говорили Митя, теперь сокращают как Дима. Также можно встретить такие формы как Димуля, Митяй, Дмитрик, Дмитрусь, Димон, Димка.

Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить таких личностей как: композитор Дмитрий Бортнянский, полковник УПА Дмитрий Клячковский, историк Дмитрий Дорошенко, оперный певец Дмитрий Гнатюк, критик Дмитрий Донцов, историк и писатель Дмитрий Яворницкий, поэт Дмитрий Павличко, скандальный политик Дмитрий Табачник.

Когда День ангела Дмитрия?

Дмитрий празднует именины десятки раз в году. Перечислим, когда самые главные Дни ангела Дмитрия:

5 февраля, 1 июня, 19 июля, 5 октября, — Димитрий Донской, великий князь;

5 июня, 23 июня, 1 августа, 4 октября, 10 ноября, — Димитрий Ростовский, митрополит;

8 ноября, — Димитрий Солунский (Фессалоникийский), мироточивый, великомученик.

Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Дмитрия, включая менее важные:

4, 8, 21, 31 января;

5, 7, 9, 11, 17, 19, 24 февраля;

4, 22, 23, 25, 31 марта;

1, 23, 26 апреля;

5, 22, 28 мая;

1, 5, 10, 15, 16, 23, 26 июня;

3, 17, 19 июля;

1, 14, 17, 20, 22, 25, 30, августа;

8, 9, 13, 19, 22, 24, 28 сентября;

4, 5, 9, 10, 15, 17, 21, 28 октября;

1, 3, 8, 10, 14, 22, 25, 27, 28, 29 ноября;

2, 10, 14, 15, 17 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по народным приметам нельзя стучать по столу, если не хотите навлечь на себя бедность.