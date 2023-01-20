Никакого стирального порошка и духов от неприятного запаха: как ухаживать за курткой, чтобы всегда была как новенькая

Пятен и разводов на зимней вещи больше не будет

Зимой без куртки никуда. В это холодное время такая вещь согревает нас, а для модниц это еще один способ продемонстрировать свой стиль и индивидуальность. Конечно, как и любая другая вещь, куртка требует стирки, так как со временем она пачкается, на рукавах появляются засаленные пятна и разводы. Чтобы стирать зимнюю куртку не чаще двух раз в год, лучше научиться правильно за ней ухаживать.

Небольшие советы из сайта cpykami подскажут, как удалить неприятные запахи без стирки, а также освежить засаленные места и стереть пятна, в частности от косметики.

Как удалить засаленные пятна на куртке

Берем обычное средство для мытья посуды. Наносим немного на губку и протираем засаленные участки на сухой куртке. Затем отправляем в стирку.

Всегда держите при себе чистящие салфетки. Они будут поддерживать вашу куртку в хорошем состоянии. Сделать их можно самостоятельно: для этого в упаковку влажных салфеток вливаем 2 ст. л. мицеллярной воды. Они не только подойдут для куртки, но и даже для замшевой обуви.

Как убрать неприятный запах с куртки

Переливаем пузырёк хлоргексидина в любую бутылочку с распылителем и распределяем немного средства внутри куртки, даем ей высохнуть естественным путем.

Как правильно стирать куртку в машинке

Избегаем стирального порошка, используем только жидкое средство или пасту. После окончания стирки, для быстрой сушки кладем в стиральную машинку пару сухих махровых полотенец. Включаем режим отжима. Когда машинка остановится, достаем влажные полотенца и слегка влажную куртку. Таким образом она высохнет буквально за пару часов.

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