Как постирать вещи в стиральной машине при отключении воды: эффективный лайфхак для хозяек

Соблюдая простые правила, одежду можно постирать даже без централизованного водоснабжения

Если вам срочно нужно постирать вещи, а воду временно отключили, это не проблема. Мы уже рассказывали, как перезапустить стиральную машинку, если вода исчезла прямо во время стирки, а теперь расскажем, как постирать одежду без централизованного водоснабжения.

Чтобы стиральная машина запустилась и выполнила свою функцию, воду в барабан можно добавить самостоятельно. Эффективным лайфхаком, о котором следует знать каждой хозяйке, делится ТСН.

Как запустить стиральную машинку при отключении воды

Если вода не подается в стиральную машину из водопровода, ее можно залить вручную. Главное в таком случае – соблюдать правила, о которых мы сейчас расскажем.

Если у вас дома — еще не подключена новая стиральная машина, прежде всего стоит позаботиться о сливе воды. Во время стирки можно просто закрепить шланг на раковине или же опустить его в ванну или унитаз и хорошо закрепить. Если же выключили воду, но стиральная машина подключена, этот шаг пропускается.

В барабан, как и обычно, загружается одежда, а дверца плотно закрывается, порошок и кондиционер тоже помещаются в соответствующие отсеки. Далее вам понадобится ведро чистой воды. Лучше, чтобы она была теплой, а не ледяной. Однако, если возможности нагреть воду у вас нет, не беспокойтесь — до нужной температуры ее стиралка нагреет сама. После этого вам нужно выбрать режим стирки и запустить машинку.

Она сразу начнет гудеть — это значит, что техника пытается набрать воду, без которой процесс просто не запустится. Значит, пришло время добавлять жидкость. Сделать это можно с помощью кружки или небольшой бутылки — объемом до 1 л. Из ведра набирается вода и достаточно быстро, чтобы техника не "заподозрила" неладного, заливается в отсек для порошка. Однако старайтесь при этом не сильно облить стиралку с внешней стороны. Воду нужно заливать так, чтобы порошок полностью смылся внутрь.

Важно! Пока наливаете воду, не забывайте следить, не прекратила ли машинка гудеть. Гудение будет продолжаться, пока техника набирает нужное количество воды, а тогда эти звуки прекратятся и запустится, собственно, процесс стирки.

После этого машинке на некоторое время можно оставить в покое. Однако не отходите далеко — важно "поймать" момент, когда воду нужно будет долить для полоскания вещей. Например, если выбирать "Быстрая стирка", то полоскать одежду машина начнет уже через 8-10 мин после старта.

Заливают воду для полоскания таким же способом. Однако ее в этот раз понадобится несколько больше, поэтому лучше заранее держать ведро с водой рядом.

Если вы выбрали режим стирки, который предусматривает дополнительное полоскание, то придется заливать жидкость и в третий раз. Если же нет — стиральная машина сама сольет воду и перейдет в режим отжима.

Раньше мы рассказывали, зачем стирать новое постельное белье. Это особенно важно делать людям с чувствительной кожей и аллергией.