Как вернуть пластиковым окнам белизну: два способа, с которыми вы забудете о желтизне

Ваши пластиковые окна будут снова белыми и ухоженными.

В процессе эксплуатации пластиковых окон, как бы не хотелось, но рамы из белых превращаются в желтые. Это все происходит от того, что они находятся под постоянным воздействием солнечных лучей и других внешних факторов. Поэтому не расстраивайтесь, если увидите, что ваши белые окна стали желтыми, вашей вины точно нет. А чтобы вы 100% не грустили, делимся с вами двумя эффективными средствами, как вернуть белизну пластиковым окнам. Также ранее мы рассказывали, как сделать белым пожелтевший подоконник.

Виновник желтизны на окнах — поливинилхлорид, из которого делают окна, пишет портал prostoway. А на помощь в спасении окон от желтизны вам придут подручные средства, которые 100% есть в каждом доме. Благодаря этим лайфхакам, вы забудете, что такое желтизна на окнах.

Как вернуть белизну пластиковым окнам

Для очищения окон от желтизны вам понадобится уксус, сода и жидкое мыло. Смешайте все ингредиенты, чтобы получившаяся смесь была похожа на кашу. Нанесите ее на загрязнение и желтые пятна и оставьте на 6 часов. Затем смойте все теплой водой.

Второй вариант — натрите хозяйственное мыло на терке. Достаточно будет 30-40 г. Разведите его в 0,5 л воды, и полученным раствором промойте рамы и протрите все досуха.

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