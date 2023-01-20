Никакой мутности и налета: в чем замочить бокалы и стаканы, чтоб они были идеально чистыми

Простые подручные продукты мгновенно очистят стекло до блеска

При мытье посуды часто может образовываться налет как на столовых приборах, так и на стеклянных стаканах, бокалах или рюмках. Белые разводы иногда остаются на посуде даже после чистки в посудомоечной машине. Однако решить эту проблему очень легко.

Не всегда достаточно промыть стеклянную посуду в горячей воде с моющим средством. Стекло все еще может оставаться мутным. На помощь придет простой лайфхак с подручными средствами, пишет huffpost.

Одна из причин налета на посуде из стекла – жесткая вода. Чтобы избавиться от него, воспользуйтесь этим действенным способом: замочите стеклянную посуду в столовом уксусе или лимонном соке. После промойте водой. Эти дешевые продукты отменно справятся с удалением налета, благодаря чему стаканы, бокалы, рюмки, пиалы и не только будут идеально чистыми.

Если вы пользуйтесь посудомоечной машиной, то регулярно очищайте ее средством для удаления известкового налета. Тут, к слову, тоже есть натуральная альтернатива. Вы можете запустить пустой цикл посудомоечной машины со стаканом уксуса или лимонного сока вместо моющего средства.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты домашнего обихода помогут очистить сковороду и кастрюлю из нержавеющей стали. Такая посуда часто покрывается пятнами, вызванными солью и минералами из пищи.