Разводы уйдут вместе с покрытием: чем нельзя протирать экран телевизора

Есть ряд нюансов, о которых нужно знать при чистке экрана телевизора

Важная часть уборки в доме — очистка разных поверхностей и предметов интерьера от пыли, в том числе она может накапливаться на экране вашего телевизора. Покрытие монитора нужно мыть деликатно, иначе есть риск повредить его, оставить царапины и вмятины. При мытье экрана стоит отказаться от некоторых привычных нам бытовых средств.

Из-за их глянцевых черных экранов пыль может накапливаться и со временем становиться очень заметной, если с ней не бороться регулярно. Чтобы телевизор выглядел чистым, воспользуйтесь одним простым лайфхаком. Так удастся протереть экран до блеска и не оставить разводов. Самое главное, не используйте жесткие губки и ряд продуктов обихода, передает Daily Record.

Очистить монитор весьма просто. Вам понадобится влажная салфетка из микрофибры. Как только вы протрете поверхность, тут же воспользуйтесь сухой тряпкой, чтобы отполировать экран насухо. Вы получите идеальный блестящий экран без разводов.

Как нельзя мыть экран телевизора

Обратите внимание на три правила, которых стоит придерживаться при уборке. Во-первых, вы никогда не должны использовать какие-либо средства для мытья окон, мыло, чистящий порошок или любые чистящие средства с растворителями, такими как спирт, бензол, аммиак или растворитель для краски.

Во-вторых, не стоит применять абразивные губки или бумажные полотенца. Если вы это сделаете, вы можете поцарапать экран или содрать антибликовое покрытие с экрана и нанести непоправимый ущерб.

В-третьих, всегда выключайте телевизор из розетки, прежде чем начинать протирать его салфеткой из микрофибры. Старайтесь делать это осторожно, чтобы не поцарапать экран.

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