Неожиданное средство против плесени в стиральной машине: есть в каждом доме

Уплотнитель стиральной машины часто подвергается плесени

Стиральная машина – один из часто используемых бытовых приборов. Однако не все уделяют внимание ее чистке. В ванной комнате может возникать плесень из-за высокого уровня влажности. Споры грибка оседают, в частности, на резиновом уплотнителе стиральной машины.

Как пишет издание Mirror, одно неожиданное средство удалит черную плесень из вашей стиральной машины — и, скорее всего, оно уже есть в вашей ванной комнате. Все, что потребуется для этого лайфхака, ополаскиватель для ротовой полости.

Чтобы очистить уплотнитель стиральной машины от плесени, выполните простые шаги: поместите на резиновую часть полотенце или ткань, вылейте жидкость для полоскания рта, оставьте на ночь. Утром протрите уплотнитель – он будет идеально чистым.

Отметим, что легче предотвратить плесень, чем от нее избавиться. В помещении должна быть надлежащая вентиляция. Чтобы в стиральной машине не появлялся запах затхлости, после каждой стирки открывайте дверцу барабана.

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