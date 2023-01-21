Микроволновка больше не понадобится: простейший способ, как быстро разморозить мясо

Всего 20 минут и мясо будет готово для приготовления блюд

Современные женщины настолько уникальны, что успевают переделать множество дел за день, как будто в сутках не 24 часа, а как минимум вдвое больше. А если еще учитывать и графики отключения электроэнергии, то они и вовсе волшебницы. Но ответ на самом деле прост — они просто знают много хитростей и лайфхаков, которые сокращают им время. К примеру, мясо можно разморозить всего за 20 минут, а не ждать целый день.

Более того, чтобы подготовить мясо к готовке, даже не нужно использовать микроволновку. Мало того, свинина, говядина или курица станут жесткими и безвкусными, если использовать такой метод. Поэтому берите на заметку более безвредный способ разморозки, который является не менее эффективным, пишет портал "Вкусно+".

Как разморозить мясо без микроволновки за 20 минут

Самое простое — опустить кусок мяса в крепкий соляной раствор и подождать 20 минут. Специя активизирует теплообменные процессы, и мясо быстро дойдет до нужной кондиции.

Также можно использовать мультиварку. Мерзлое мясо отправьте на решетку, включите режим "Готовка на пару" и достаньте через 15 минут. Таким образом мясо сохранит свою мягкость.

Ранее "Телеграф" писал, как еще можно быстро разморозить мясо. Этот способ экстренный, поэтому не рекомендуется использовать его на постоянной основе.