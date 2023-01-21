Именины Максима в 2023 году: все дни, когда Макс празднует День ангела

У большинства есть хоть один знакомый Макс

Имя Максим, — пожалуй, входит в десятку самых распространенных в Украине, при этом оно также очень древнее и красивое. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Максима в течение года.

Значение имени Максим

Это имя произошло от латинского "maximus", что переводится как "самый большой" или "самый великий". В начале 2010-ых годах оно было едва ли не самым популярным в Украине, сейчас же оно входит в топ-10 мужских имен.

Также встречаются такие формы имени как Макс, Максимо, Максимка, Сима, Максюта, Максюша.

Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить такие личности как поэт Максим Рыльский, композитор Максим Березовский, футболисты Максим Билый, Максим Грек, Максим Жичиков, Максим Старцев, Максим Фещук, военный деятель Максим Кривонос, ученый Максим Стриха и многие другие.

Когда День ангела Максима?

Носители имени Максим несколько десятков раз в году справляют именины по церковному православному календарю. Перечислим главные Дени ангела Максима:

3 февраля , 26 августа, — преподобный Максим Исповедник;

, 26 августа, — преподобный Максим Исповедник; 3 февраля, 4 июля, 19 июля, — преподобный Максим Грек.

Теперь также перечислим все именины Максима в году по месяцам, включая менее важные:

26, 29, 31 января;

3, 12, 19 февраля;

4, 19 марта;

2, 23 апреля;

4,, 11, 13, 27 мая;

1, 30 июня;

4 июля;

12, 13, 24, 26 августа;

2, 6, 18, 28 сентября;

8, 22 октября;

5, 10, 12, 20, 24 ноября;

5, 19 декабря.

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