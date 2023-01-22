Немного лимонного сока и микроволновка будет как новая: лайфхак, который вас удивит

Благодаря этому способу, чистка микроволновки у вас займет всего 15 минут

Активное пользование микроволновой печи предполагает, что она будет загрязняться. А если вы еще и не накрываете тарелки с едой специальной крышкой, то жирные, липкие брызги и пятна на стенках вам гарантированы. 100% никто не хочет стоять и часами отмывать технику от грязи, поэтому мы делимся с вами эффективным и очень простым лайфхаком, как отмыть микроволновку за 15 минут.

Вместо того чтобы долго и тщательно оттирать присохшие к стенкам микроволновки капельки жира и грязь, можно воспользоваться лимонным соком, пишет портал prostoway. Что с ним нужно делать и как он работает — читайте далее.

Как отмыть микроволновку лимонным соком

Возьмите широкую миску, которую можно использовать в микроволновке, и наполните ее чистой теплой водой. После добавьте в нее немного лимонного сока, и поставьте миску в микроволновку. Включите мощность на максимум и дайте прибору поработать 5 минут.

За это время вода в миске начнет испаряться, и пара будет оседать на потолке, дне и стенках микроволновки, что поможет размягчить жир и другие загрязнения.

После того как разогрев закончится, дайте микроволновке постоять еще 10-15 минут, а затем уберите емкость с водой. Вам останется только протереть технику изнутри салфеткой из микрофибры, и наслаждаться чистотой.

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