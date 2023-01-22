Замочите вилки и ложки в простом растворе и они будут сиять как новые: исчезнут даже следы ржавчины

Благодаря этому совету ваши столовые приборы вновь обретут свой блеск.

Со временем ложки и вилки могут покрыться грязью, коркой остатков пищи или даже следами ржавчины. И чаще всего обычные средства для мытья посуды не помогают отмыть ложки, вилки и ножи от тих загрязнений. Однако это не значит, то пора покупать новые столовые приборы, ведь есть простой способ привести в порядок то, что есть.

Столовые приборы, особенно из нержавеющей стали или серебряные, со временем могут и потемнеть, если не используются ежедневно. Чтобы исправить это, можно воспользоваться простым лайфхаком, для которого вам нужны будут три средства, которые есть на каждой кухне, пишет santeplus.

Как быстро очистить ложки и вилки от грязи и ржавчины

Отметим, что этот способ подходит как для столовых приборов из серебра, так и для ложек и вилок из нержавеющей стали.

Вскипятите два литра воды, добавьте две столовые ложки соли, столько же пищевой соды и столовую ложку лимонной кислоты. Все эти ингредиенты перемешайте до полного растворения. Затем замочите посуду в получившемся растворе на 30 минут. По истечению времени, аккуратно протрите столовые приборы чистым полотенцем.

Если приборы очень грязные, то можно добавить к смеси еще 2 столовые ложки горчичного порошка. Однако в таком случае время замачивания увеличится до 50 минут.

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