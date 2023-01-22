Что нужно сделать с яйцами, чтобы они легко чистились после варки: шеф-повар показал отличный трюк (видео)

Кулинар рассказал свой секрет чистки яиц от скорлупы и покорил сеть

Яйца — один из обязательных ингредиентов полноценного рациона, который нужно правильно хранить. Иногда яйца после варки с трудом чистятся, что может кого-то раздражать. Однако есть один способ облегчить задачу и без лишних хлопот избавиться от скорлупы, побыстрее приступив к трапезе.

Трюк по чистке яиц раскрыл американский шеф-повар Кристофер Кимбалл, пишет Express. Кулинар рассказал, что нужно сделать с яйцами, чтобы они легко чистились. Весь секрет в охлаждении продукта сразу после того, как яйца сварились.

Так, повар открыл этот прием во время путешествия по Парижу и клянется, что он будет работать с каждым приготовленным вами яйцом. Он призвал не чистить яйца, сваренные вкрутую. Идеальное вареное яйцо, по его словам, готовится менее 10 минут, но затем требует дополнительного времени для охлаждения.

В ролике, который набирает тысячи просмотров, повар опускает три яйца в кипяток. Спустя 8 минут и 40 секунд (так желток останется жидким) Кимбалл достал яйца из кипятка и переложил на 3 минуты в емкость, наполненную льдом. Благодаря такому простому трюку со льдом вы сможете легко и быстро очистить яйца от скорлупы.

В материале отмечается, что подобным образом должна сработать и холодная вода. Поэтому если у вас нет льда, то после варки обдайте яйца ледяной водой. Это облегчит процесс чистки.

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