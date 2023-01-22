Что нужно сделать с яйцами, чтобы они легко чистились после варки: шеф-повар показал отличный трюк (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кулинар рассказал свой секрет чистки яиц от скорлупы и покорил сеть
Яйца — один из обязательных ингредиентов полноценного рациона, который нужно правильно хранить. Иногда яйца после варки с трудом чистятся, что может кого-то раздражать. Однако есть один способ облегчить задачу и без лишних хлопот избавиться от скорлупы, побыстрее приступив к трапезе.
Трюк по чистке яиц раскрыл американский шеф-повар Кристофер Кимбалл, пишет Express. Кулинар рассказал, что нужно сделать с яйцами, чтобы они легко чистились. Весь секрет в охлаждении продукта сразу после того, как яйца сварились.
Так, повар открыл этот прием во время путешествия по Парижу и клянется, что он будет работать с каждым приготовленным вами яйцом. Он призвал не чистить яйца, сваренные вкрутую. Идеальное вареное яйцо, по его словам, готовится менее 10 минут, но затем требует дополнительного времени для охлаждения.
В ролике, который набирает тысячи просмотров, повар опускает три яйца в кипяток. Спустя 8 минут и 40 секунд (так желток останется жидким) Кимбалл достал яйца из кипятка и переложил на 3 минуты в емкость, наполненную льдом. Благодаря такому простому трюку со льдом вы сможете легко и быстро очистить яйца от скорлупы.
В материале отмечается, что подобным образом должна сработать и холодная вода. Поэтому если у вас нет льда, то после варки обдайте яйца ледяной водой. Это облегчит процесс чистки.
Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах хранения яблок. Благодаря простым правилам вы сможете сохранить фрукты свежими и хрустящими.