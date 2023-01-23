Всего одна таблетка для посудомойки легко отмоет всю ванную комнату: лайфхак для экономных хозяек

Один из самых бюджетных способов привести в порядок ванную комнату

Ванная комната – место особое. Уборка здесь занимает немало времени и обычно требует значительных усилий, ведь приводить в порядок нужно и, собственно, ванную (или душевую кабину), умывальник, унитаз, зеркало и плитку. Мы уже рассказывали о самом простом способе, как отбелить швы между плиткой в ванной, а теперь расскажем, как быстро навести порядок с помощью всего одной таблетки для посудомойки.

Этим гениальным лайфхаком делится Ukr.Media. Он точно пригодится бережливым хозяйкам, которые берегут не только семейный бюджет, но и свое время.

Для уборки в ванной комнате нам понадобится:

таблетка для посудомоечной машины; вода; бутылка с пульверизатором.

Приготовить домашнее чистящее средство из таблетки для посудомоечной машины очень просто: возьмите бутылку, заполненную горячей водой, и опустите в нее таблетку. Дождитесь ее полного растворения.

Что способно отмыть такое бюджетное моющее средство

Оно отлично справится с загрязнениями на раковине : нужно просто распылить его по поверхности, а через несколько минут смыть влажной тряпкой.

: нужно просто распылить его по поверхности, а через несколько минут смыть влажной тряпкой. Прекрасно справляется это средство и с налетом на кране , а также с загрязнениями на зеркале. Более того, оно создает дополнительную плёнку, которая будет сохранять чистоту крана и зеркала еще дольше.

, а также с Более того, оно создает дополнительную плёнку, которая будет сохранять чистоту крана и зеркала еще дольше. В случае с душевой кабиной, ванной и керамической плиткой вам даже не нужно использовать тряпку: просто нанесите средство на поверхность, а через несколько минут смойте его вместе с грязью струей воды.

вам даже не нужно использовать тряпку: просто нанесите средство на поверхность, а через несколько минут смойте его вместе с грязью струей воды. Легко почистить можно и унитаз: залейте в чашу чайник теплой, но не горячей воды, затем опустите в нее пол таблетки для посудомоечной машины и дайте ей полностью раствориться. Позже просто сметите грязь со стен унитаза ершиком и смойте воду. В то же время, вторую половину таблетки можно поместить в сливной бачок — там она будет понемногу растворяться и унитаз дольше будет чистым.

Раньше мы рассказывали, с каким средством нужно протереть пол в ванной комнате, чтобы избавиться от неприятного запаха. Никакая агрессивная химия не нужна – поддержать гигиену можно и с помощью подручных средств.