Спелое сочное авокадо с маленькой косточкой: как выбрать идеальный фрукт

Советы, которые помогут купить именно то, что нужно

Авокадо занимает верхние позиции во всех топах, которые касаются полезных продуктов. И неспроста, ведь он — настоящий суперфуд, богатый всевозможными витаминами и полезными элементами, в которых нуждается человеческий организм. Этот фрукт с кремовой текстурой можно добавлять в салаты, пасту и десерты. С авокадо даже можно приготовить соус к салатам, который заменит майонез.

Самым полезным считается спелое авокадо, так что важно уметь выбрать именно такой плод. Полезными советами, которые с этим помогут, делится prostoway.

Как выбрать спелое авокадо

Прежде всего, на что следует обратить внимание, это цвет: чаще всего спелые авокадо будут темнее недозрелых. Но, к сожалению, это правило работает не со всеми сортами.

Далее следует осмотреть кожицу фрукта: у спелого авокадо она будет гладкой, без вмятин, темных пятен, порезов и других отметин. А вот помятый фрукт в 90% случаев будет коричневым внутри. Текстура кожицы при этом не играет роли – это всего лишь сортовая особенность и у одних она бугристая, а у других – гладкая.

Если есть сомнения относительно спелости фрукта, нужно отогнуть плодоножку и заглянуть под нее: если мякоть коричневая, то авокадо уже перезрелая, а вот зеленый цвет говорит о том, что плод спелый. Такое авокадо можно спокойно покупать.

Как выбрать авокадо с маленькой косточкой

Здесь следует обратить внимание на сорт. Косточки меньше у круглых разновидностей ("Хасс", "Гвен", "Род"). А вот у продолговатых (сорт "Бекон", "Эттингер") они будут больше.

Если вы хотите найти авокадо с мелкими косточками, то брать нужно наиболее вытянутые плоды. Чаще всего у них косточка меньше, чем у округлых.

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