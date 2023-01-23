Как легко убрать плесень на стенах: три хитрых метода, которые спасут обои

Простейшие народные методы для борьбы с грибками, которые пробираются в дом в холодное время года

Плесень, которая появляется на обоях, не только портит внешний вид комнаты, но и опасна для здоровья. Чем раньше начать борьбу с ней, тем больше шансов быстро избавиться от нее.

Чтобы побороть эту проблему, не обязательно тратить кучу денег и сдирать обои – есть и другие эффективные народные способы. Тремя самыми популярными лайфхаками делится glavred.

Почему на обоях появляется плесень:

Недостаточный доступ свежего воздуха.

Некачественная и неэффективная гидроизоляция наружных стен.

Отсутствие гидроизоляции стыков между плитами.

Расположение квартиры на последнем этаже здания, у которого протекает крыша и влага проникает в помещение.

Как убрать плесень с обоев, не снимая их: три эффективных метода

Уничтожение плесени на поверхности обоев или под ними можно провести самостоятельно, но нужно быть готовым к тому, что обработку придется проводить несколько раз. Это важно, чтобы убрать все остатки плесени.

1 способ — сода

Одним из самых дешевых и доступных средств является обычная пищевая сода. Лугом будет просто очистить поверхность обоев от плесени, не повредив само покрытие. При разведении 3 г соды в 200 мл теплой воды потребности добавлять в раствор еще какие-либо вещества нет. Губку просто пропитывают полученным раствором и осторожно смывают черный налет с обоев или стен.

2 способ — уксус

9% столовый уксус наливают в пульверизатор и распыляют по пораженной поверхности. Мягкой тряпкой снимают налет и снова обрабатывают поверхность уксусом. Через 12 часов пораженный участок следует омыть теплой водой и хорошо просушить. Таким способом можно удалить плесень, которая появилась под обоями.

3 способ — перекись водорода и фунгициды

Для достижения быстрого и максимального эффекта используют перекись водорода и специальные средства, называемые фунгицидами. Смешивая противогрибковое средство и обычную перекись в пропорции 1:1, получают средство для борьбы с бытовой плесенью.

Ранее мы рассказывали, какой популярный лайфхак от плесени и конденсата действительно не действует. Более того, это мифическое "чудо-средство" может нанести немалый вред вашему дому.