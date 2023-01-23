Пригоревшую гречку можно реанимировать: что сделать, чтобы блюдо не "пахло"

Убрать "горелые нотки" вполне реально

У любого повара случаются неудачи. В злой час, например, легко можно просмотреть момент, когда в гречке испарилась вся вода и блюдо начало подгорать. Неприятный запах вы, к сожалению, почувствуете только когда ситуацию уже не спасти. Мало того, что в таком случае придется отмывать пригоревшую кастрюлю, так еще и кашу большинство хозяек просто выкинет и начнет весь процесс приготовления с нуля.

Однако делать это не обязательно. Оказывается, есть несколько хитрых трюков, которые помогут спасти пригоревшую гречку от ужасного запаха. Всю кашу, конечно, реанимировать не удастся, однако какую-то часть можно. Тремя крутыми лайфхаками, как это сделать, делится pixelinform.

Чтобы спасти пригоревшую во время варки гречку, нужно испорченную часть оставить в кастрюле, а все остальное — осторожно достать и переложить в другую емкость. Тогда выбираем один из этих способов и действуем:

Повторное приготовление. Гречку нужно отправить в небольшое количество воды и снова поставить на плиту. Огонь лучше выбирать маленький. В процессе варки можно добавить в кашу всевозможные ароматные специи и пряности. Как правило, после этого никто не заметит, что гречка подгорела. Подливка. Если вы приготовите вкусную ароматную подливку, то спасти гречку не составит никакого труда. Она может быть любой: мясной, грибной, сливочной и т.п. В конце ее приготовления на сковороду к подливке нужно отправить гречку и протушить ее несколько минут. Холодная вода. Некоторые хозяйки удаляют неприятный запах "механически". Для этого нужно на несколько минут всунуть пригоревшую гречку под проточную воду.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать, если холодец не застыл. Исправит ситуацию всего один достаточно доступный ингредиент.