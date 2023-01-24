Как отстирать перьевую подушку в машинке легко и просто: полезные советы

Подушка вновь будет свежей и белоснежной

Со временем даже самые белоснежные перьевые подушки становятся грязными, с пожелтевшими пятнами. Спасти ситуацию можно, если воспользоваться простыми советами по стирке перьевой подушки в стиральной машинке.

Ее можно легко отбелить, удалить желтые пятна, и заставить снова выглядеть и пахнуть как новую, пишет cpykami. Достаточно лишь последовать нескольким шагам.

Как постирать перьевую подушку

Желтые пятна предварительно застирываем вручную и оставляем на 30 минут. Для этого берем жидкое средство для мытья посуды. Для лучшего результата брызгаем на пятна пятновыводитель. Затем отправляем подушку в стиральную машинку, предварительно сложить ее в специальную сетку (мешок). Стираем в машинке при максимальной температуре, на самом высоком отжиме. Используем гель для стирки, ставим дополнительное полоскание. Затем раскладываем подушку на сушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять постиранные вещи в барабане стиральной машины. Такая оплошность может привести к негативным последствиям.