Зачем класть влажную салфетку в машинку во время стирки: хитрость, облегчающая жизнь

Выбирайте салфетки прочные и без запаха

Стирая одежду в стиральной машине, каждая хозяйка в результате ждет чистые вещи, однако если в доме живет пес или кошка, это не всегда получается. А все потому, что во время стирки некоторые предметы одежды переносят шерсть домашних животных и на другие вещи. Оказывается, решить эту проблему и убрать шерсть домашних любимцев может обычная влажная салфетка.

Благодаря такому лайфхаку, стирка становится еще более эффективной, пишет портал santeplus. А все связано с тем, что влажные салфетки притягивают на себя шерсть и ворсинки во время процесса стирки, обеспечивая чистоту вашим вещам. Как правильно ее использовать — читайте далее.

Советы по использованию влажной салфетки во время стирки

Первое — никогда не используйте влажную салфетку во второй раз. При каждой стирке нужно класть новую, чтобы салфетка не теряла свою эффективность.

Второе — рекомендуется использовать от 1 до 3 влажных салфеток за одну стирку. В основном это зависит от количества белья в вашей машинке.

Третье — лучше всего использовать антибактериальные салфетки, потому что в отличие от "стандартных" влажных салфеток они не выделяют нежелательных веществ на ваши вещи в процессе стирки.

Четвертое — салфетки должны быть с хорошим сопротивлением и не должны легко рваться в руках, иначе они порвутся в барабане. Также обратите внимание, чтобы они были без запахов. Посторонние ароматы в последствии могут "прилипнуть" к вашим вещам.

Ранее "Телеграф" писал, что запах у одежды может появляться из-за загрязненной стиральной машины. Есть два простейших способа решить эту проблему.

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