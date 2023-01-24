Как вывести плесень из герметика в ванной комнате: понадобится популярный аптечный препарат

Лайфхак, который поразит вас результатами

Из-за избыточной влаги и недостаточной вентиляции в ванной комнате может появляться плесень, при чем "залезать" она может на стены и потолки, а также "прятаться" и в швах между плиткой и в герметике вокруг ванны. И чтобы от нее избавиться, нужно регулярно проводить работы по ее ликвидации. К счастью, это можно сделать без применения агрессивной химии.

Оказывается, отличным альтернативным вариантом дорогим моющим средствам является популярное аптечное средство, которое 100% есть у каждого в домашней аптечке. Этот народный метод справится с грибком и плесенью на герметике на раз-два.

Чем отмыть герметик в ванной комнате от плесени

Чтобы вывести плесень на герметике в ванной вам понадобится перекись водорода. Просто нанесите на проблемные участки препарат и оставьте его на 15 минут. После герметик промойте чистой водой и тщательно витерите все от влаги.

Если вдруг перекись водорода у вас не оказалась, можно заменить средство уксусом. Только наносить его нужно на час. Для идеального результата потребуется 2-3 обработки. Также не забывайте в процессе уборки проветривать помещение, чтобы не концентрировать испарения уксуса.

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