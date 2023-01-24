Зачем хранить в шкафу туалетную бумагу: хитрость, которая решает популярную проблему

Это отличная альтернатива различным освежителям воздуха

При недостаточном проветривании шкафы и комоды становятся жертвами воздействия влажности и неприятных запахов, а это негативно сказывается на вещах, которые в них хранятся. Более того, это может также привести к появлению плесени. Увы, но иногда даже после тщательной очистки в этих местах может сохраняться затхлый запах. Оказывается с этой проблемой может справиться туалетная бумага.

Чтобы избежать проблемы затхлого и неприятного запаха в шкафу, достаточно разместить в нем обычный рулон туалетной бумаги, пишет портал santeplus. Как это работает — читайте далее.

Как туалетная бумага поможет избавиться от неприятного запаха в шкафу

Рулон ароматизированной или сбрызнутой несколькими каплями эфирного масла туалетной бумаги будет отлично дезодорировать помещение и нейтрализовать неприятные запахи, оставшиеся в шкафу. Поместите бумагу в небольшой видимый угол, и вы заметите, как быстро запах в шкафу изменится.

Также отличными и эффективными ароматизаторами для дезодорации помещения являются кусочки сушеных цитрусовых, сушеные цветы лаванды или пакетик чая (настоянный на нескольких каплях эфирного масла).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.