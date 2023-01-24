Чем промыть ягоды, чтобы они дольше оставались свежими: простой лайфхак

Продлить срок годности ягод можно не только с помощью заморозки

Большинство фруктов нужно хранить в холодильнике, в том числе яблоки. Следует убирать в холодное место и ягоды. Но даже там они могут испортиться быстрее, чем вы успеете их употребить. Однако необычный трюк продлит срок годности клюквы, черники, смородины, малины, клубники, голубики, ежевики и любых других ягод.

О нюансах касательно хранения ягод рассказал изданию Express эксперт американской упаковочной компании US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфилд. По его словам, небольшой лайфхак с уксусом поможет ягодам дольше оставаться свежими и вкусными.

Чтобы ягоды дольше не портились и не черствели, стоит обработать их после покупки особым раствором. Эксперт советует промыть ягоды в растворе воды и уксуса. Обязательно используйте одну часть уксуса на 10 частей воды. Специалист уверяет, что так ваши ягоды могут храниться до десяти дней, если вы сделаете этот изящный лайфхак, как только принесете их домой из супермаркета.

Кроме того, вы можете заморозить продукты. По словам эксперта, вакуумная упаковка помогает дольше сохранять продукты свежими. Можно купить мини-вакуумный упаковщик или использовать пластиковый пакет для заморозки с застежкой-молнией и миску с водой. Так время хранения продуктов увеличивается до пяти раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный повар удивил советом касательно хранения яиц. Он пояснил, почему не стоит класть этот продукт в холодильник.