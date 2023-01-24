Ошибка, которую допускают почти все: как нужно выливать горячую воду в раковину

Этот способ убережет трубы от порчи и протечек

Несмотря на предостережение сантехников, хозяйки часто выливают кипяток в мойку. Такая привычка может привести к проблемам с трубами, поскольку большинство из них производится из пластика. А, как известно, этот материал не обладает повышенной стойкостью к высоким температурам. Регулярное попадание в них кипятка может привести к деформации и переломам и, как следствие, протеканию.

Если вы выливаете горячую воду в раковину очень редко, скорее всего проблем не возникнет. Однако злоупотреблять этим точно не следует. Впрочем, есть один полезный лайфхак, который позволит спокойно сливать кипяток сколько угодно раз в неделю и не беспокоиться о последствиях. О нем рассказывает meta.

Чтобы не повредить пластиковые трубы, откройте кран с холодной водой в тот момент, когда начнете сливать кипяток. Напор должен быть достаточно сильным, чтобы очень быстро охлаждать горячую воду. Так в трубы будет попадать уже теплая вода, которая не нанесет им никакого вреда.

Раньше мы рассказывали, как прочистить раковину от любых засоров. В нашей подборке – 10 бюджетных и очень эффективных средств, которые помогут справиться с проблемой.