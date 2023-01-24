Размякшие и почерневшие бананы не любит никто: какой ловкий трюк спасет фрукт

Кое-что нужно сделать с бананами сразу после покупки

Многие овощи и фрукты могут дольше оставаться свежими и вкусными, если правильно их хранить. Бананы, которые за год подорожали в Украине втрое, могут быстро стать непригодными к употреблению. Чтобы фрукты не почернели и не размякли, поможет один умный лайфхак.

О нюансах хранения бананов рассказал изданию Express эксперт американской упаковочной компании US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфилд. По его словам, одна необычная уловка продлит срок годности этого продукта. Все, что вам понадобится, точно есть на вашей кухне, ведь речь идет об обычной пищевой пленке.

Бананы — еда, которая может быстро заплесневеть и стать несвежей. Эксперт посоветовал проделать одну простую манипуляцию: заверните стебли бананов в пищевую пленку, чтобы они оставались свежими. По его словам, пластиковая пленка помогает удерживать газ этилен, который выделяют бананы по мере созревания. Пищевая пленка улавливает газ и не позволяет ему ускорить процесс созревания. Специалист заверил, что этот метод может сохранить бананы свежими на пять дней дольше, чем обычно.

Кроме того, не спешите класть фрукты в холодильник. Как рассказывал "Телеграф" ранее, хранить бананы лучше всего в прохладном, сухом месте, защищенном от солнечного света. Если у вас много плодов и вы никак не успеваете их съесть, то попробуйте заморозить бананы. Не обращайте внимание на потемневшую кожуру, внутри мякоть останется вкусной и свежей.