Как сделать, чтобы одежда не линяла во время стирки: пять подручных средств, которые сохранят цвет

Эти варианты подойдут как для ручной стирки, так и для машинной

При стирке одежды очень важно сохранить ее цвет и при этом не испортить вещи. Чтобы яркая одежда долго оставалась как новая, нужно придерживаться всего нескольких простых правил.

Усилить эффект от стирки и уберечь любимые вещи от линьки помогут и простые подручные средства. Причем каждый из этих 5 ингредиентов найдется на вашей кухне, передает ТСН.

Как сделать, чтобы одежда не линяла во время стирки:

читайте инструкции – производитель всегда указывает информацию об оптимальной температуре и режиме стирки для определенной ткани;

– производитель всегда указывает информацию об оптимальной температуре и режиме стирки для определенной ткани; тестируйте – перед стиркой лучше замочить вещь в миске и посмотреть, закрашивается ли вода. Если да, то этот предмет гардероба лучше не стирать вместе с другими вещами. Также под запретом в таком случае – горячая вода;

– перед стиркой лучше замочить вещь в миске и посмотреть, закрашивается ли вода. Если да, то этот предмет гардероба лучше не стирать вместе с другими вещами. Также под запретом в таком случае – горячая вода; сортируйте – вещи перед стиркой обязательно нужно разделять по цвету, материалу и степени загрязнения;

– вещи перед стиркой обязательно нужно разделять по цвету, материалу и степени загрязнения; подбирайте температуру — цвет гораздо быстрее вымывается, если постоянно стирать вещи в горячей воде, поэтому лучше выбирайте максимум 30-40 градусов;

— цвет гораздо быстрее вымывается, если постоянно стирать вещи в горячей воде, поэтому лучше выбирайте максимум 30-40 градусов; правильное средство для стирки – порошки, капсулы и жидкие моющие средства имеют свои преимущества и недостатки, поэтому оптимальный вариант лучше подбирать для каждой ткани в отдельности.

Как сохранить цвет ткани: бюджетные средства

На сегодня в продаже есть немало всяческих средств, которые помогают сохранить цвет одежды во время стирки. Однако есть и действенные народные способы не дать вещам полинять. Самые популярные среди них:

черный перец (горошек) – в барабан добавляется 1 ст.л. и запускается режим полоскания; соль – во время ручной стирки в воду добавляется 1 ст.л., а во время стирки в машинке такое же количество соли засыпается в барабан – прямо к грязным вещам (если речь идет о ручной стирке, то потом вещь обязательно нужно будет дополнительно прополоскать); уксус – требуется 1 ст.л. добавить в барабан и запустить стирку, при ручной стирке уксус наливается прямо в воду (это средство не только защищает одежду от потери цвета, но и помогает восстановить яркость ткани); сода – в барабан добавляется целый стакан и тогда включается обычный режим стирки (это средство также смягчает ткани и убирает неприятный запах); лимонный сок – сок из половины лимона выжимается прямо на грязную одежду, а затем ее загружают в стиральную машину.

Ранее мы рассказывали, какое простое средство способно в несколько раз усилить эффект любого стирального порошка. Эта вещь стоит копейки, зато результат вас приятно удивит.