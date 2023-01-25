Новая песня Слепакова о смерти российского солдата сорвала крышу у россиян: проклинают и просят не возвращаться в рф (видео)

Текст песни (оригинал):

Ой, да то не волки воют за околицей -

Это вьюга затянула песню свою.

Ты не плачь, сыночек, ты успокойся,

Баю-баю, баю, баюшки-баю,

Баю-баю-баю, баюшки-баю.

***

Злобной вьюги зря боишься ты, сынишка,

Просто слишком мал еще ты и душой чист.

Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,

Этот враг, сыночек, – укронацист!

Вот его, проклятого, все наши невзгоды,

Если бы не вон, могли бы жить-не тосковать.

Очень жаль, Ванюша, что тебя всего три года,

И не можешь ты пойти укропом крошить.

Баюшки-баю, баюшки-баю,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Баю-баюшки-баю!

***

А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца вон, ни матери

И специалистом стал каких-то уйти.

Его не отмолишь никакими молитвами,

Вот сейчас в Европе у сатрапа в плену.

Коротает ночи там, небось, с содомитами

И не в Бога верует, а в сатану.

Бою-бай, бою-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай.

Все враги подохнут, а мы попадем в рай,

Бою-бай, бою-бай.

***

А брат твой старший ушёл по контракту,

Семью не продал за латте и чизкейк,

Постоял за други своя и за правду,

А что плохое пишут о нем – это фейк.

А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

***

Я о брате, Ваня, так скажу тебя, милый,

Светлую о нем память в сердце храня -

Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,

Чтобы вы отдавали ее за меня.

Быть должна я, Ванечка, сильная и упрямая,

У победы, Ванечка, такая цена

Может быть, не очень я хорошая мама,

Но зато большая, сынок, я страна,

Но зато велика я, Ваня, страна.

Бою-бай, бою-бай,

Скорее засыпай,

А не то придёт бабой,

Бою-бай, бою-бай…