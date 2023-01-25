Новая песня Слепакова о смерти российского солдата сорвала крышу у россиян: проклинают и просят не возвращаться в рф (видео)
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Слепаков уже не в первый раз выпускает сатирические хиты о "хороших русских" и каждый раз им это почему-то не нравится…
Известный российский юморист Семен Слепаков, ранее потроливший путина за "референдумы" и намекнувший на переезд в Израиль, записал новую песню. Трек под названием "Колыбельная" менее чем за сутки собрал почти 10 тыс. комментариев, большинство из которых оставили обиженные россияне.
Новый сатирический хит появился на youtube канале Слепакова. Его комедиант посвятил теме войны в русской культуре — точнее, обожанию народа хоронить своих родных, считая их смерть на чужбине "геройским поступком".
Текст песни (оригинал):
Ой, да то не волки воют за околицей -
Это вьюга затянула песню свою.
Ты не плачь, сыночек, ты успокойся,
Баю-баю, баю, баюшки-баю,
Баю-баю-баю, баюшки-баю.
***
Злобной вьюги зря боишься ты, сынишка,
Просто слишком мал еще ты и душой чист.
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, – укронацист!
Вот его, проклятого, все наши невзгоды,
Если бы не вон, могли бы жить-не тосковать.
Очень жаль, Ванюша, что тебя всего три года,
И не можешь ты пойти укропом крошить.
Баюшки-баю, баюшки-баю,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Баю-баюшки-баю!
***
А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,
Боже, его грешного спаси и прости!
Не послушал, Вань, ни отца вон, ни матери
И специалистом стал каких-то уйти.
Его не отмолишь никакими молитвами,
Вот сейчас в Европе у сатрапа в плену.
Коротает ночи там, небось, с содомитами
И не в Бога верует, а в сатану.
Бою-бай, бою-бай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай.
Все враги подохнут, а мы попадем в рай,
Бою-бай, бою-бай.
***
А брат твой старший ушёл по контракту,
Семью не продал за латте и чизкейк,
Постоял за други своя и за правду,
А что плохое пишут о нем – это фейк.
А теперь героем воротился обратно,
Целых девять месяцев страну защищал.
Скоро мы ему установим оградку
И красивый памятник – мэр обещал.
***
Я о брате, Ваня, так скажу тебя, милый,
Светлую о нем память в сердце храня -
Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,
Чтобы вы отдавали ее за меня.
Быть должна я, Ванечка, сильная и упрямая,
У победы, Ванечка, такая цена
Может быть, не очень я хорошая мама,
Но зато большая, сынок, я страна,
Но зато велика я, Ваня, страна.
Бою-бай, бою-бай,
Скорее засыпай,
А не то придёт бабой,
Бою-бай, бою-бай…
В комментарии под видео сразу набежали россияне. Одни — просто возмущаются, другие — проклинают барда, на чем свет стоит. Есть среди кучи помоев и одиночные реплики тех, кто понимает истинный смысл песни и достойно ее оценивает.
Напомним, что Слепаков после полномасштабного российского вторжения в Украину выступал против войны. После длительного молчания в своем Инстаграме выложил две песни, в одной из которых осудил россиян, которые считают, что "не все так однозначно", а в другой затронул тему ядерных угроз кремля. На фоне этого позже появилось сообщение, что Слепаков покинул россию и теперь живет в Израиле.