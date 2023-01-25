Нова пісня Слєпакова про смерть російського солдата зірвала дах у росіян: проклинають і просять не повертатися в рф (відео)

Слєпаков уже не вперше випускає сатиричні хіти про "хороших рускіх" і щоразу їм це чомусь не подобається…

Відомий російський гуморист Семен Слєпаков, який раніше потролив путіна за "референдуми" і натякнув на переїзд до Ізраїлю, записав нову пісню. Трек під назвою "Колискова" менш як за добу зібрав майже 10 тис. коментарів, більшість з яких залишили ображені росіяни.

Новий сатиричний хіт з’явився на youtube-каналі Слєпакова. Його комедіант присвятив темі війни у російській культурі — точніше, обожнюванню народу хоронити своїх рідних, вважаючи їхню смерть на чужині "геройським вчинком".

Семен Слєпаков "Колискова"

Текст пісні (оригінал): Ой, да то не волки воют за околицей - Это вьюга затянула песню свою. Ты не плачь, сыночек, ты успокойся, Баю-баю, баю, баюшки-баю, Баю-баю-баю, баюшки-баю. *** Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка, Просто слишком мал ещё ты и душою чист. Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка, Этот враг, сыночек, — укронацист! От него, проклятого, все наши невзгоды, Если бы не он, — могли бы жить-не тужить. Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, И не можешь ты пойти укропов крошить. Баюшки-баю, баюшки-баю, Ничего нет лучше смерти в бою, Ничего нет лучше смерти в бою, Баю-баюшки-баю! *** А твой средний брат стал, Ванюша, предателем, Боже, его грешного спаси и прости! Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери И специалистом стал каких-то айти. Его не отмолишь никакими молитвами, Он теперь в Европе у сатрапа в плену. Коротает ночи там, небось, с содомитами И не в Бога верует, а в сатану. Баю-бай, баю-бай, Все враги подохнут, а мы попадём в рай. Все враги подохнут, а мы попадём в рай, Баю-бай, баю-бай. *** А братик твой старший ушёл по контракту, Родину не продал за латте и чизкейк, Постоял за други своя и за правду, А что плохое пишут про него – это фейк. А теперь героем воротился обратно, Целых девять месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку И красивый памятник – мэр обещал. *** Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый, Светлую о нём память в сердце храня - Для того, сыночек, я вам жизнь подарила, Чтобы отдавали вы её за меня. Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма, У победы, Ванечка, такая цена Может быть, не очень я хорошая мама, Но зато великая, сынок, я страна, Но зато великая я, Ваня, страна. Баю-бай, баю-бай, Поскорее засыпай, А не то придёт бабай, Баю-бай, баю-бай…

У коментарі під відео відразу набігли росіяни. Одні — просто обурюються, інші — проклинають барда, на чому світ стоїть. Є серед купи помиїв й поодинокві репліки тих, хто розуміє справжній сенс пісні й гідно її оцінює.

Зрідка зустрічаються і адекватні коментарі

Нагадаємо, що Слєпаков пысля повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав проти війни. Після тривалого мовчання у своєму Інстаграмі вын виклав дві пісні, в одній із яких засудив росіян, які вважають, що "не все так однозначно", а в іншій торкнувся теми ядерних загроз кремля. На тлі цього пізніше з’явилося повідомлення, що Слєпаков залишив росію і тепер мешкає в Ізраїлі.