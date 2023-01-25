Нова пісня Слєпакова про смерть російського солдата зірвала дах у росіян: проклинають і просять не повертатися в рф (відео)
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Слєпаков уже не вперше випускає сатиричні хіти про "хороших рускіх" і щоразу їм це чомусь не подобається…
Відомий російський гуморист Семен Слєпаков, який раніше потролив путіна за "референдуми" і натякнув на переїзд до Ізраїлю, записав нову пісню. Трек під назвою "Колискова" менш як за добу зібрав майже 10 тис. коментарів, більшість з яких залишили ображені росіяни.
Новий сатиричний хіт з’явився на youtube-каналі Слєпакова. Його комедіант присвятив темі війни у російській культурі — точніше, обожнюванню народу хоронити своїх рідних, вважаючи їхню смерть на чужині "геройським вчинком".
Текст пісні (оригінал):
Ой, да то не волки воют за околицей -
Это вьюга затянула песню свою.
Ты не плачь, сыночек, ты успокойся,
Баю-баю, баю, баюшки-баю,
Баю-баю-баю, баюшки-баю.
***
Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,
Просто слишком мал ещё ты и душою чист.
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, — укронацист!
От него, проклятого, все наши невзгоды,
Если бы не он, — могли бы жить-не тужить.
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,
И не можешь ты пойти укропов крошить.
Баюшки-баю, баюшки-баю,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Баю-баюшки-баю!
***
А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,
Боже, его грешного спаси и прости!
Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери
И специалистом стал каких-то айти.
Его не отмолишь никакими молитвами,
Он теперь в Европе у сатрапа в плену.
Коротает ночи там, небось, с содомитами
И не в Бога верует, а в сатану.
Баю-бай, баю-бай,
Все враги подохнут, а мы попадём в рай.
Все враги подохнут, а мы попадём в рай,
Баю-бай, баю-бай.
***
А братик твой старший ушёл по контракту,
Родину не продал за латте и чизкейк,
Постоял за други своя и за правду,
А что плохое пишут про него – это фейк.
А теперь героем воротился обратно,
Целых девять месяцев страну защищал.
Скоро мы ему установим оградку
И красивый памятник – мэр обещал.
***
Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый,
Светлую о нём память в сердце храня -
Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,
Чтобы отдавали вы её за меня.
Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма,
У победы, Ванечка, такая цена
Может быть, не очень я хорошая мама,
Но зато великая, сынок, я страна,
Но зато великая я, Ваня, страна.
Баю-бай, баю-бай,
Поскорее засыпай,
А не то придёт бабай,
Баю-бай, баю-бай…
У коментарі під відео відразу набігли росіяни. Одні — просто обурюються, інші — проклинають барда, на чому світ стоїть. Є серед купи помиїв й поодинокві репліки тих, хто розуміє справжній сенс пісні й гідно її оцінює.
Нагадаємо, що Слєпаков пысля повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав проти війни. Після тривалого мовчання у своєму Інстаграмі вын виклав дві пісні, в одній із яких засудив росіян, які вважають, що "не все так однозначно", а в іншій торкнувся теми ядерних загроз кремля. На тлі цього пізніше з’явилося повідомлення, що Слєпаков залишив росію і тепер мешкає в Ізраїлі.