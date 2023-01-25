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Нова пісня Слєпакова про смерть російського солдата зірвала дах у росіян: проклинають і просять не повертатися в рф (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Семен Слєпаков, російський комедійний актор, бард Новина оновлена 25 січня 2023, 15:31
Семен Слєпаков, російський комедійний актор, бард. Фото kinoafisha.info

Слєпаков уже не вперше випускає сатиричні хіти про "хороших рускіх" і щоразу їм це чомусь не подобається…

Відомий російський гуморист Семен Слєпаков, який раніше потролив путіна за "референдуми" і натякнув на переїзд до Ізраїлю, записав нову пісню. Трек під назвою "Колискова" менш як за добу зібрав майже 10 тис. коментарів, більшість з яких залишили ображені росіяни.

Новий сатиричний хіт з’явився на youtube-каналі Слєпакова. Його комедіант присвятив темі війни у російській культурі — точніше, обожнюванню народу хоронити своїх рідних, вважаючи їхню смерть на чужині "геройським вчинком".

Семен Слєпаков "Колискова"

Текст пісні (оригінал):

Ой, да то не волки воют за околицей -

Это вьюга затянула песню свою.

Ты не плачь, сыночек, ты успокойся,

Баю-баю, баю, баюшки-баю,

Баю-баю-баю, баюшки-баю.

***

Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,

Просто слишком мал ещё ты и душою чист.

Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,

Этот враг, сыночек, — укронацист!

От него, проклятого, все наши невзгоды,

Если бы не он, — могли бы жить-не тужить.

Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,

И не можешь ты пойти укропов крошить.

Баюшки-баю, баюшки-баю,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Баю-баюшки-баю!

***

А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти.

Его не отмолишь никакими молитвами,

Он теперь в Европе у сатрапа в плену.

Коротает ночи там, небось, с содомитами

И не в Бога верует, а в сатану.

Баю-бай, баю-бай,

Все враги подохнут, а мы попадём в рай.

Все враги подохнут, а мы попадём в рай,

Баю-бай, баю-бай.

***

А братик твой старший ушёл по контракту,

Родину не продал за латте и чизкейк,

Постоял за други своя и за правду,

А что плохое пишут про него – это фейк.

А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

***

Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый,

Светлую о нём память в сердце храня -

Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,

Чтобы отдавали вы её за меня.

Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма,

У победы, Ванечка, такая цена

Может быть, не очень я хорошая мама,

Но зато великая, сынок, я страна,

Но зато великая я, Ваня, страна.

Баю-бай, баю-бай,

Поскорее засыпай,

А не то придёт бабай,

Баю-бай, баю-бай…

У коментарі під відео відразу набігли росіяни. Одні — просто обурюються, інші — проклинають барда, на чому світ стоїть. Є серед купи помиїв й поодинокві репліки тих, хто розуміє справжній сенс пісні й гідно її оцінює.

Зрідка зустрічаються і адекватні коментарі

Нагадаємо, що Слєпаков пысля повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав проти війни. Після тривалого мовчання у своєму Інстаграмі вын виклав дві пісні, в одній із яких засудив росіян, які вважають, що "не все так однозначно", а в іншій торкнувся теми ядерних загроз кремля. На тлі цього пізніше з’явилося повідомлення, що Слєпаков залишив росію і тепер мешкає в Ізраїлі.

Теги:
#Пісня #Семен Слєпаков #Сатира