Слєпаков потролив путіна за "референдуми" і натякнув на переїзд до Ізраїлю (відео)
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Артист натякнув, що більше не живе у росії
Відомий російський шоумен, продюсер і виконавець Семен Слєпаков виступив в Ізраїлі та потролив російського диктатора володимира путіна і натякнув, що переїхав до Ізраїлю.
Кадрами його виступу поділився телеграм-канал "Пул N3". Так Слєпаков розповів, що нещодавно дізнався про те, що у місті Ашдод проживає найбільший відсоток російськомовного населення у всьому Ізраїлі.
"Головне, щоб путін не дізнався, бо проведе референдум", — сказав він.
При цьому артист підігрів чутки про те, що він виїхав із рф.
"Бо я раніше говорив "у вас в Ізраїлі", а з цього року я можу говорити "у нас в Ізраїлі", — сказав Слєпаков.
Як відомо, Слєпаков після початку вторгнення росії в Україну засудив війну і закликав шляхи знайти "якийсь інший вихід із цієї жахливої ситуації".
Після тривалого мовчання він оприлюднив у своєму Інстаграмі дві пісні, в одній з яких засудив тих росіян, які вважають, що "не все так однозначно", а в іншій торкнувся теми ядерних загроз кремля. На тлі цього в телеграм-каналі "Світські хроніки" з’явилося повідомлення, що Слєпаков залишив росію і тепер мешкає в Ізраїлі.
Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення багато російських зірок вирішили залишити країну. До таких, наприклад, відноситься Алла Пугачова, у якої знайшовся ізраїльський паспорт. Її чоловік, пародист Максим Галкін, взагалі в рф був визнаний іноземним агентом.