Слепаков потроллил путина за "референдумы" и намекнул на переезд в Израиль (видео)

Артист намекнул, что больше не живет в россии

Известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков выступил в Израиле и потроллил российского диктатора владимира путина и намекнул, что переехал в Израиль.

Кадрами его выступления поделился телеграм-канал "Пул N3". Так Слепаков рассказал, что недавно узнал о том, что в городе Ашдод проживает самый большой процент русскоязычного населения во всем Израиле.

"Главное, чтобы путин не узнал, а то проведет референдум", — сказал он.

При этом артист подогрел слухи о том, что он уехал из россии.

"Потому что я раньше говорил "у вас в Израиле", а с этого года я могу говорить "у нас в Израиле", — сказал Слепаков.

Как известно, Слепаков после начала вторжения россии в Украину осудил войну и призвал путина найти "какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации".

После длительного молчания он обнародовал в своем Инстаграме две песни, в одной из которых осудил тех россиян, кто считает, что "не все так однозначно", а в другой коснулся темы ядерных угроз кремля. На фоне этого в телеграм-канале "Светские хроники" появилось сообщение, что Слепаков покинул россию и теперь проживает в Израиле.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения многие российские звезды решили покинуть страну. К таковым, например, относится Алла Пугачева, у которой к слову нашелся израильский паспорт. Ее муж, пародист Максим Галкин, и вовсе в рф был признан иностранным агентом.