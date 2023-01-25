Укр

Пятна от кетчупа исчезнут на глазах: народные средства, которые вернут вещам чистоту

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кетчуп – один из самых сложных видов загрязнения Новость обновлена 25 января 2023, 17:07
Кетчуп – один из самых сложных видов загрязнения. Фото Unsplash.com

Простейшие методы избавиться от томатного пятна

Вывести из одежды некоторые пятна очень непросто. Это касается загрязнений, которые оставляет трава, вино, тональный крем, кровь, кетчуп и т.д. Чаще всего для этого приходится использовать специальные дорогостоящие средства. Однако справиться с частью пятен можно и с помощью простых подручных средств.

Сегодня мы расскажем, как с легкостью убрать пятна от кетчупа. Эти бюджетные лайфхаки не оставят и следа от томатов, сообщает prostoway. Но помните, что подобные загрязнения нужно стараться вывести как можно скорее, потому что бороться с устаревшими пятнами гораздо сложнее, чем со свежими.

Три простых способа вывести пятно от кетчупа:

  1. На загрязненное место можно нанести лимонный сок. Перед этим нужно смыть с одежды остатки соуса. Обработанную вещь оставляют примерно на 30 мин, а затем промывают и стирают с порошком и отбеливателем.
  2. Свежее загрязнение от кетчупа может вывести и обычная зубная паста. Ее нужно втереть в пятно щеточкой и дать полежать полчаса, тогда еще раз нанести зубную пасту и немного потереть. После этого одежду стирают привычным способом.
  3. Эффективным в борьбе против пятен от кетчупа будет и обычное хозяйственное мыло. Нужно просто намылить пятно, немного его потереть и оставить на час, а затем постирать и прополоскать.

Раньше мы рассказывали, как легко убрать пятна от дезодоранта из темной одежды. С этим поможет одно доступное средство, которое найдется в каждом доме.

Теги:
#Стирка #Кетчуп #Пятно #Лайфхак