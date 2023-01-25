Пятна от кетчупа исчезнут на глазах: народные средства, которые вернут вещам чистоту

Простейшие методы избавиться от томатного пятна

Вывести из одежды некоторые пятна очень непросто. Это касается загрязнений, которые оставляет трава, вино, тональный крем, кровь, кетчуп и т.д. Чаще всего для этого приходится использовать специальные дорогостоящие средства. Однако справиться с частью пятен можно и с помощью простых подручных средств.

Сегодня мы расскажем, как с легкостью убрать пятна от кетчупа. Эти бюджетные лайфхаки не оставят и следа от томатов, сообщает prostoway. Но помните, что подобные загрязнения нужно стараться вывести как можно скорее, потому что бороться с устаревшими пятнами гораздо сложнее, чем со свежими.

Три простых способа вывести пятно от кетчупа:

На загрязненное место можно нанести лимонный сок. Перед этим нужно смыть с одежды остатки соуса. Обработанную вещь оставляют примерно на 30 мин, а затем промывают и стирают с порошком и отбеливателем. Свежее загрязнение от кетчупа может вывести и обычная зубная паста. Ее нужно втереть в пятно щеточкой и дать полежать полчаса, тогда еще раз нанести зубную пасту и немного потереть. После этого одежду стирают привычным способом. Эффективным в борьбе против пятен от кетчупа будет и обычное хозяйственное мыло. Нужно просто намылить пятно, немного его потереть и оставить на час, а затем постирать и прополоскать.

Раньше мы рассказывали, как легко убрать пятна от дезодоранта из темной одежды. С этим поможет одно доступное средство, которое найдется в каждом доме.