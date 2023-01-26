Одно простое средство мгновенно уберет желтизну из тарелок: нужно всего три ингредиента

Уже через пол часа старая посуда снова засияет

Со временем посуда и столовые приборы начинают терять свой первозданный вид. Столовая утварь покрывается налетом, а белоснежные тарелки желтеют и смотрятся уже не так привлекательно, как в день покупки. Причем такое случается у многих хозяек, и это не зависит от того, насколько хорошо вы моете посуду.

Впрочем, вернуть белье старой посуде возможно, причем без особого труда. Поможет с этим одно простое средство, которое готовится из трех дешевых компонентов. Этот раствор быстро избавит посуду от устаревшей грязи, информирует "Книга советов".

Нам понадобится силикатный клей, половина пачки пищевой соды и 5 л воды. Залейте воду в большую кастрюлю, добавьте клей и соду, после закипания положите в емкость посуду и оставьте ее в кипящем растворе примерно на 10 мин.

Выключите огонь, достаньте посуду, положите в раковину и помойте как обычно. После этого посуду надо насухо вытереть полотенцем.

Раньше мы рассказали, как вернуть блеск кастрюлям и сковородкам из нержавеющей стали. Вам понадобится всего один подручный продукт, который точно есть на вашей кухне.