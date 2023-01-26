Плесени больше не будет: мощные средства для устранения этой проблемы есть на каждой кухне

Эти "моющие" натуральные, экологически чистые и очень дешевые.

Вечно влажная ванная комната является "идеальной" средой для размножения спор плесени, что очень вредно для здоровья, а также сильно портит внешний вид вашего дома. Чтобы эта проблема не поразила вашу ванную еще больше, зацепив стены и плитку, необходимо быстро устранять ее при первых проявлениях.

"Телеграф" рассказывает вам о двух эффективных средствах, которые быстро и качественно решат проблему с плесенью навсегда. Как отмечает портал santeplus, также большим их преимуществом является дешевизна. Более того, все нужные "ингредиенты" чаще всего всегда есть на каждой кухне.

Как избавится от плесени в ванной

Уксус и сода

Одно из самых мощных средств для устранения плесени — это сочетание уксуса и пищевой соды. Эти два продукта легкого уничтожают надоедливую плесень. Как приготовить раствор? В пульверизаторе смешайте горячую воду с двумя столовыми ложками пищевой соды и стаканом уксуса. Затем нанесите непосредственно на пятна плесени, и тщательно почистите старой зубной щеткой. Когда закончите, просто смойте теплой водой.

Перекись водорода и пищевая сода

Чтобы навсегда удалить плесень со стен и плитки вашей ванной комнаты, смесь перекиси водорода и пищевой соды также очень эффективна. Смешайте их с небольшим количеством теплой воды и жидкости для мытья посуды. Затем нанесите это средство на пораженные участки салфеткой из микрофибры, и почистите все старой зубной щеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить слив и засор в раковине. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты. А также мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости.