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Когда будет Масленица в 2023 году: дата празднования и традиции

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Во время недельного празднования принято печь блины, очень много блинов
Во время недельного празднования принято печь блины, очень много блинов. Фото freepik.com

Как праздновали Масленицу в народе раньше и что принято делать сейчас

В феврале в Украине празднуют Масленицу, Сырную неделю или как ее еще называют, Колодку. Почти каждый год этот праздник приходится на разные даты, ведь зависит от Пасхи — Масленица отмечается за семь недель до главного православного торжества.

В этом году, согласно календарю, Масленица приходится на понедельник, 20 февраля. В этот день начинается так называемая Сырная неделя, в течение которой принято печь блинчики и угощать ими всех желающих. Празднование будет продолжаться вплоть до 26-го числа. Это уже будет Прощеное воскресенье. Что делают в течение этой недели, а что — под запретом, и как привлечь удачу в дом на целый год, рассказывает glavred.

Масленица: история и значение праздника

Саму по себе Масленицу считают праздником прощания с зимой и началом весеннего тепла. Именно поэтому празднования сопровождаются разжиганием всевозможных костров.

В языческие времена период Масленицы знаменовал чествование бога солнца, который пробуждает природу. В качестве жертвы для него преподносили хлеб в виде солнца — блинчик. С приходом на наши земли христианства мало что изменилось — люди так же пекут блины, веселятся и радуются грядущему теплу. Правда, есть один важный нюанс: во время Сырной недели теперь принято еще и проходить духовное очищение — просить прощения у обиженных и самому прощать своих обидчиков.

Как празднуют Масленицу: главные традиции праздника

В этот период уже нельзя есть мясо, однако можно употреблять другие скоромные продукты – молоко, сметану, творог, яйца и рыбу. В то же время именно на Сырную неделю отменяется пост в среду и пятницу.

Раньше считалось, что это последняя неделя перед Великим постом, когда еще можно справлять свадьбу. Проводили помолвку и женились в воскресенье.

В традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели. Речь идет о следующих особенностях:

  • Понедельник. Встреча Масленицы — принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно – неимущих и тех, кому сейчас нужна помощь.
  • Вторник. Заигрыши – день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например – на гуляниях.
  • Среда. Лакомка или тещины блины – в этот день зять идет к теще в гости и по тому, насколько щедро накрыт стол, определяется, насколько хорошим было его поведение в последний год.
  • Четверг. Разгул — к этому дню все важные дела по хозяйству уже должны быть завершены, так что все дружно идут на гулянье (кататься с горки, прыгать через костры и веселиться).
  • Пятница. Вечера тещи — теперь теща идет к зятю в гости вместе со своими подругами, в этот день зять должен угощать их всех варениками и блинами и всячески угождать теще.
  • Суббота. Посиделки золовки — принято собираться семьями и наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужа.
  • Воскресенье. Прощенный день, прощеное воскресенье — в этот день принято просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднование, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы. В огонь бросают вещи, которые больше не несут пользы — вместе с ними должны сгореть тяжелые мысли, проблемы и все плохое.

Как привлечь удачу в дом на Масленицу

На Масленицу есть и свои приметы. Некоторые из них предвещают богатство и благополучие. В частности:

  • Если в первые три дня Масленицы сделать генеральную уборку и избавиться от всех ненужных старых вещей, то весь год будет счастливым.
  • Если к вам на праздник приедут незваные гости, то это к счастью, так что сердиться не стоит.
  • Раньше на Масленицу гадали на блинах: если первый получился тонким и кружевным — жизнь весь год будет легкой, а если он толстый и плотный, то в течение года придется много работать.
  • Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.
  • Чем больше на Масленицу напечешь блинов – тем счастливее и богаче будет год.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха и меняется ли дата празднования в зависимости от изменений в церковном календаре. А еще — на какие дни в 2023 будут приходиться главные христианские праздники.

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#Традиции #Масленица #Свято