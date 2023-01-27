Пыль исчезнет на несколько недель: эффективная хитрость, которой пользуются горничные в отелях

Вы забудете, что такое пыль как минимум на две недели

Какая хозяйке не хочет, чтобы в доме после уборки было чисто максимально долго, однако коварная пыль садится на все поверхности практически не дождавшись ее конца. Оказывается горничные, которые работают в фешенебельных отелях уже давно нашли способ, как избежать быстрого оседания пыли на мебели с помощью всего одного средства.

Ключевым решением, которое способно предотвратить оседание пыли на любой поверхности в течение относительно длительного периода времени, является дешевое и не имеющее запаха вещество — глицерин, пишет портал santeplus. Продукт относительно недорогой и простой в использовании, и, более того, он безопасен для любого типа поверхностей.

Как избавится от пыли с помощью глицерина

Глицерин создает на мебели невидимый защитный слой от отложений пыли, поэтому такой хитростью активно пользуются горничные в роскошных отелях, чтобы номера всегда оставались безупречными. Как это работает:

Разведите несколько капель глицерина в литре воды.

Смочите тряпку в растворе

Дайте ткани высохнуть, затем протрите обрабатываемую поверхность.

Также глицерин можно использовать и для того, чтобы полы или паркетные полы блестели без оседания пыли. Для этого добавьте несколько капель глицерина в ведро с водой и используйте раствор для мытья пола.

Однако и это еще не все прелести в использовании глицерина. Помимо того, что он эффективен для обработки поверхностей от пыли, средство также подходит для удаления пятен. Для достижения такого результата нанесите небольшое количество глицерина на салфетку из микрофибры и протрите ею пораженные участки, а затем смойте водой.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое подручное средство поможет вернуть мягкость и пушистость полотенцам и зачем французские хозяйки добавляют в стиральную машину соль. А также мы рассказывали, как правильно и нельзя вытирать телевизор от пыли, чтобы избежать возможной поломки техники.