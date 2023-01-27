Скорлупа с яиц будет слетать за секунду: какой секретный продукт надо добавить в воду

Лайфхак можно назвать гениальным, ведь этот ингредиент точно есть в каждом доме

Вареные яйца часто используются хозяйками в салатах, закусках, разнообразных супах и завтраках. Также их нередко фаршируют на праздничные застолья – это очень простая, но сытная и вкусная закуска, которая действительно украсит праздничный стол. Впрочем, для такого блюда нужно, чтобы яйца были хорошо проваренными и при этом хорошо чистились, ведь мало кому понравятся неравномерно ощипанные половинки, лежащие на красивой тарелке.

Чтобы яйца хорошо чистились, но при этом не растрескались при варке, хозяйки придумали немало трюков. Например, фокус с зубочистками и спичками. Но сегодня мы поделимся с вами другим лайфхаком, который поможет без труда за считанные секунды снять скорлупу с отварных яиц. Как это сделать, рассказывает glavred.

Секретный ингредиент, который добавляют в воду к яйцам

Иногда скорлупа прилипает к белку настолько сильно, что приходится выбрасывать целые куски продукта, иначе почистить яйцо просто не удается. Чаще всего такая проблема, кстати, возникает с домашними яйцами.

Однако есть один простой способ, с помощью которого скорлупа будет взлетать буквально через секунду. И в этом вам поможет обычная пищевая соль. Ее хозяйки добавляют непосредственно в воду при варке яиц. Этот продукт слегка разрушает скорлупу, что в итоге значительно упрощает процесс очистки. Главное – добавлять соль не в холодную воду. Ее следует засыпать через несколько минут после начала процесса варки – тогда соль сможет хорошо раствориться и даст максимальный эффект.

Раньше мы рассказывали, как сделать целую гору вкусных котлет, если у вас – всего горсть фарша. Есть один интересный ингредиент, который можно добавить к размельченному мясу и не испортить при этом вкус будущего блюда, зато значительно увеличить количество исходного материала.