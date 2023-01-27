Чеснок – в темноте, картофель – с яблоком: простые лайфхаки по хранению овощей, которые продлят их срок годности

Простые правила помогут вашим продуктам дольше оставаться свежими и вкусными

Продлить срок годности овощей можно не только с помощью их заморозки. Для каждого плода существуют свои правила: один овощи нужно класть в воду, а другие убирать в темное и сухое место. Следуя советам вы сможете сохранить продукты в свежести, а их вкус не испортится.

О лайфхак по хранению овощей рассказал эксперт американской упаковочной компании US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфилд в комментарии изданию Express. Если правильно упаковать плоды и обеспечить надлежащие условиях хранения, то вам точно не придется расточительно выбрасывать испорченные продукты.

Правила хранения разных овощей

Некоторым овощам нужна вода, чтобы оставаться свежими, если их не съесть в день покупки. Попробуйте хранить нарезанный огурец в воде, чтобы сохранить его дольше. Вы также можете хранить зелень, такую ​​​​как спаржа, зеленый лук и сельдерей, в банках с водой.

Другие овощи следует держать в темноте, чтобы они не проросли. К ним относятся чеснок, картофель, кабачки и корнеплоды. Сухая среда предпочтительнее, поэтому для их хранения лучше использовать коричневые бумажные пакеты. Для каждого плода вам понадобится отдельный коричневый пакет.

Что касается картофеля, обратите внимание на интересный лайфхак. Сохранить корнеплод свежим в течение двух недель или более поможет один фрукт. Суть лайфхак в том, чтобы хранить картофель вместе с яблоком. Газ этилен, выделяемый яблоком, препятствует прорастанию картофеля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить хлеб. Есть особое место в доме, куда нужно его положить, чтобы предотвратить зачерствение продукта.