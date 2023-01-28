Чем помыть холодильник: это подручное средство уберет запахи бесследно

Простой способ устранить неприятный запах за копейки

Холодильник требует регулярного ухода. Мыть и размораживать его следует по мере загрязнения и намерзания льда в морозильнике, однако не реже как раз в 1-2 месяца. Мы уже рассказывали, как сделать, чтобы в морозильной камере не образовывался лед. Теперь расскажем, как легко убрать неприятные запахи из холодильника.

С этим поможет средство, которое было популярно десятки лет назад. О нем сообщает pixelinform.

Оказывается, неприятный запах и бактерии удастся победить в считанные минуты с помощью обычного зубного порошка. Он отмывает различные виды загрязнений и при этом не царапает поверхность. Более того, он обладает приятным ароматом, который после процедуры надолго задержится в холодильнике.

Средство готовят из порошка и небольшого количества воды (можно взять теплую, чтобы вам было комфортнее работать с этим моющим средством). У вас должна получиться кашевидная смесь, которую и наносят на поверхность полок и контейнеров, а также на стенки холодильника. Все загрязнения нужно слегка потереть обычной губкой или чистой тряпкой, а затем смыть смесь и протереть холодильник досуха.

Интересно, что вместо порошка можно использовать и зубную пасту. Она даст схожий эффект и сработает не хуже зубного порошка.

Раньше мы рассказывали, зачем опытные хозяйки кладут в холодильник обычную губку для мытья посуды. Оказывается, этот лайфхак тоже очень полезен для вашей техники и продуктов, которые вы храните при низких температурах.