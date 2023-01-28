Если одежда села после стирки: как вернуть прежний вид вещам из шерсти и шерсти

Три простых способа спасти вещи, которые уменьшились в размере

Едва ли не у каждого в шкафу найдется по крайней мере одна-две вязаные вещи. Такая одежда требует особого ухода, иначе после стирки она просто "сядет" и вы в нее уже не втиснетесь.

Если вдруг так произошло, что вы выбрали неподходящий режим стирки и ваш любимый свитер заметно уменьшился в размере, не паникуйте: все поправимо! Целых три хитрых трюка, которые спасут ситуацию, предлагает unian. Все они очень просты – вам даже не нужно будет ничего покупать.

Как растянуть шерстяную или шерстяную вещь после стирки

Уксус нужно наполнить миску теплой водой, развести там 1-2 ст.л уксуса и замочить одежду на 30 мин, периодически растягивая ее руками. Затем нужно прополоскать вещь в чистой воде и оставить ее сушиться.

Холодная вода – смочить верхнюю часть свитера, платья или другого предмета гардероба холодной водой, выложить одежду на горизонтальную поверхность и вытянуть плечевую часть изделия вверх. Вещь нужно зафиксировать в таком положении чем-нибудь тяжелым и оставить на ночь.

– смочить верхнюю часть свитера, платья или другого предмета гардероба холодной водой, выложить одежду на горизонтальную поверхность и вытянуть плечевую часть изделия вверх. Вещь нужно зафиксировать в таком положении чем-нибудь тяжелым и оставить на ночь. Перекись водорода – наполнить тазик холодной водой и развести 2 ст.л перекиси водорода 3%-го, замочить вещь в растворе на 2 часа. Каждые 20 мин следует приходить и растягивать вещь в двух направлениях – так вам удастся значительно улучшить эффект. Через указанное время нужно отжать вещь, растянуть ее в двух направлениях снова и дать высохнуть. Ваша одежда не только вернет свой прежний размер, но и заметно смягчается.

Раньше мы рассказывали об одном простом средстве, значительно усиливающем эффективность любого порошка. Этот бюджетный "помощник" можно купить в ближайшей аптеке буквально за копейки, значительно сэкономив при этом на дорогом порошке.