Убирает конденсат на окнах лучше соли: какой ингредиент подойдет для самодельного осушителя

Если нет средств на покупку осушителя воздуха в дом, то можно обойтись подручными средствами

В холодное время года некоторые сталкиваются с накоплением конденсата на окнах. Снизить уровень влажности в доме можно с помощью осушителя воздуха, но ему также легко найти более бюджетную альтернативу. Иногда советуют оставлять на подоконнике соль, чтобы она предотвращала конденсат, однако есть более эффективное средство.

Чудесно поглощает влагу силикагель — высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот. Вы можете сделать из него такой себе осушитель. Простой лайфхак с силикагелем поможет избавиться от конденсата на окнах в доме, пишет издание Express.

Маленькие упаковки силикагеля часто находятся в коробках для обуви, а еще этот материал иногда используют как наполнитель для кошачьего туалета. Его главное свойство — впитывание влаги. Поэтому силикагель отлично работает в качестве осушителя. Сделать такой сможет каждый без лишних хлопот.

Вот как выглядит силикагель

Итак, как же убрать конденсат на окнах с помощью силикагеля? Все, что вам нужно сделать, это заполнить банку силикагелем, накрыть ее перфорированной крышкой (это можно сделать, проткнув крышку отверткой) и оставить емкость у окна. Для достижения наилучших результатов рекомендуется заменять гель раз в две недели. В интернете можно найти предложения по покупке силикагеля стоимостью от 20 до 250 грн в среднем (цена зависит от веса материала).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что основой для самодельного осушителя может стать пищевая сода. Этот дешевый продукт тоже отлично борется с излишней влагой на подоконнике по утрам.