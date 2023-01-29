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Переполненный барабан и не только: пять ошибок при стирке, которые испортят вашу одежду

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ваши вещи легко испортить, если стирать неправильно Новость обновлена 29 января 2023, 15:57
Ваши вещи легко испортить, если стирать неправильно. Фото Sarah Chai/pexels.com

Небольшие уловки сделают процесс стирки более качественным

При стирке одежды в стиральной машине можно столкнуться с рядом неприятностей, к примеру, ваши вещи могут полинять, если не рассортировать их по цвету. Но есть и другие распространенные ошибки, которые могут допускать даже опытные хозяева. В том числе речь идет о неправильном использовании порошка.

Как пишет The Sun, стоит обратить внимание на как минимум пять ошибок, которые портят белье. Если следовать простым правилам и применять действенные лайфхаки, ваша одежда будет чистой и свежей, сохранится цвет и форма вещей, да и стиральная машинка не придет в неисправность.

Ошибка №1: Перебор с моющим средством

Большинство людей считают, что чем больше моющего средства, тем лучше. Однако на самом деле все обстоит наоборот: тонны порошка со временем испортят вашу одежду. Излишнее количество моющего средства может не только испачкать вашу одежду (особенно если она белая), но и изнашивать ее волокна, вызывая зацепки и разрывы. Вместо моющего средства рекомендуется использовать самодельный раствор для стирки одежды. Лайфхак очень просто: добавьте полстакана пищевой соды и уксуса при стирке — это сделает вашу одежду более шелковистой и мягкой.

Ошибка №2: Переполненный барабан стиральной машины

Если барабан стиральной машины перегружен, ваша одежда будет стираться не так эффективно. Это даже может повредить волокна разных тканей. В идеале загружать барабан так, чтобы он был полон на три четверти. Легко убедиться, что вы все сделали правильно, поможет небольшой тест: проверьте, может ли ваша рука поместиться внутри барабана и повернуться на 90 градусов. Если да — порядок.

Ошибка №3: Смешивать одежду и полотенца

Может возникнуть соблазн бросить все сразу, смешав деликатную одежду и полотенца за один цикл стирки. Не зря для каждого типа ткани существует свой режим. Однако это большая ошибка, которая в конечном итоге испортит вашу одежду. Кроме того, небольшие вещи могут завернуться в более крупные, что, в свою очередь, помешает надлежащей стирке белья.

Ошибка №4: Не проверять этикетку

Не все проверяют этикетку перед тем, как отправить одежду в стирку, хотя у каждого материала разные рекомендации. Если вы будете следовать инструкциям на этикетке, вы сможете эффективно стирать белье и поддерживать одежду в идеальном состоянии.

Ошибка №5: Не выворачивать вещи перед стиркой

Выверните все рукава и штанины прежде, чем класть одежду в барабан. Иначе есть риск, что выцветание цвета на этих участках будет происходить с разной скоростью, по сравнению с остальной частью одежды. Также стоит застегнуть все пуговицы, молнии и застежки на вашей одежде, чтобы убедиться, что другие материалы не повредятся и не зацепятся за них во время стирки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему одежда может садиться после стирки. Есть хороший способ вернуть вещам из шерсти прежний вид.

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#Ошибки #Стирка #Лайфхаки