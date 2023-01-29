Как сделать моющее средство для посудомойки из натуральных ингредиентов: недорогая альтернатива таблеткам

Эти компоненты уже есть в вашем доме

Совсем не обязательно приобретать для посудомоечной машины специальные таблетки, которые стоят, скажем, не сильно дешево. Достаточно приготовить моющее средство своими руками и с натуральных компонентов.

Для приготовления этого чудо-средства понадобится: пищевая сода (2 стакана), соль (1 стакан), вода (1 стакан), лимонная кислота (½ стакана) и эфирное масло (5 капелек). Как пишет Ukr.Media, вместе все эти ингредиенты способны удалить любые жирные пятна. Также наденьте перчатки и защитную маску, потому что сода дает свои испарения.

Как сделать моющее средство своими руками

1 стакан соды высыпаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку на 30 минут. Периодически помешиваем, чтобы не пригорела. Затем отправляем соду в миску и засыпаем другие компоненты. Доливаем воды и смотрим, как средство пенится. Нужно добавлять воду потихоньку. Все хорошенько перемешиваем, и в конце капаем эфирное масло для аромата. Берем формочки для льда и быстро раскладываем туда смесь, чтобы средство не успело затвердеть. Потом достаем его и кладем в контейнер для хранения и дальнейшего использования.

На какие только хитрости не идут хозяюшки, чтобы сделать себе быт немного легче. Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего посыпать солью губку для мытья посуды.