Все эти средства есть дома у каждого: как отмыть стеклянную посуду от нагара без химии

Все эти средства хорошо справляются с нагаром на стеклянных поверхностях

Очень часто для готовки, особенно для выпечки, домохозяйки используют стеклянную посуду. И так же часто они сталкиваются с главным минусом такой кухонной утвари — со склонностью к появлению нагара и копоти. Сегодня мы и хотим поделиться с вами способами, как справится с этой проблемой с помощью подручных средств.

Предлагаем вашему вниманию три эффективных и при этом очень простых лайфхака, которые с легкостью справятся с поставленной задачей. Вам понадобятся лишь несколько подручных средств, которые есть на каждой кухне, пишет портал prostoway.

Как отмыть нагар со стеклянной посуды без химии

Способ 1 — с помощью раствора из зубной пасты.

Приготовьте раствор: перемешайте нашатырный спирт и зубную пасту. Распределите смесь по посуде и оставьте буквально на пару минут. Следите, чтобы поверхность оставалась влажной, нельзя, чтобы паста засохла. Затем просто промойте посуду и протрите ее чистым и сухим полотенцем.

Способ 2 — лимонная кислота и посудомойка.

Добавьте в посудомойку немного лимонной кислоты или уксус. Загрузите посуду и включите технику. Кислота хорошо справляется с разного рода загрязнениями, также посуда, изготовленная из стекла, после такого способа будет блестеть.

Способ 3 — мыло и моющее средство.

Если налет слишком стар и предыдущие способы не помогают, вам поможет обычное моющее средство для посуды и мыло. Посуду с нагаром залейте горячей водой и налейте в нее моющее и добавьте измельченное мыло. Разогрейте духовку до 120 градусов и поставьте в него посуду с раствором на 30 минут. Через полчаса вытяните посуду, дайте воде в ней остыть и ополосните ее.

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