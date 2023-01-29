Два гениальных лайфхака, чтобы очистить чашки от чайного налета: проще способа не найти

Убрать следы от чая или кофе можно без лишних хлопот

Со временем белые тарелки желтеют, а ваша любимая чашка может потемнеть внутри. Все из-за таких напитков, как чай или кофе. Однако не спешите тратиться на моющее средство и усердно тереть посуду. Некоторые подручные средства справятся с чайными пятнами весьма эффективно.

Стоит обратить внимание на два лайфхака для удаления этих пятен без бесконечных часов чистки или использования каких-либо агрессивных химикатов, пишет издание Express. Первый способ включает использование таблетки для зубных протезов, а второй и вовсе будет стоить вам копейки, ведь там нужна пищевая сода, которая точно найдется на вашей кухне.

Как убрать чайный налет с чашки с помощью таблетки для очистки зубных протезов (в интернете можно найти по цене от 20 грн):

Добавьте в чашку кипяток, а затем забросьте одну таблетку для зубных протезов. Замочите на ночь.

Эффект вас приятно удивит. Если пятна не слишком сильные, то средство может справиться быстрее, чем за ночь. Этот трюк растворяет пятна, не отбеливая и не выедая их, что сохранит поверхность посуды в нужном виде.

Пищевая сода работает так же хорошо и не требует очистки. Залейте в чашку кипяток, всыпьте немного соды и оставьте на 30 минут. Затем смойте, получив отменный результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть стеклянную посуду от нагара без химии. Есть один чудесный лайфхак, к тому же, необходимые средства есть дома у каждого.