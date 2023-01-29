Два гениальных лайфхака, чтобы очистить чашки от чайного налета: проще способа не найти
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Убрать следы от чая или кофе можно без лишних хлопот
Со временем белые тарелки желтеют, а ваша любимая чашка может потемнеть внутри. Все из-за таких напитков, как чай или кофе. Однако не спешите тратиться на моющее средство и усердно тереть посуду. Некоторые подручные средства справятся с чайными пятнами весьма эффективно.
Стоит обратить внимание на два лайфхака для удаления этих пятен без бесконечных часов чистки или использования каких-либо агрессивных химикатов, пишет издание Express. Первый способ включает использование таблетки для зубных протезов, а второй и вовсе будет стоить вам копейки, ведь там нужна пищевая сода, которая точно найдется на вашей кухне.
Как убрать чайный налет с чашки с помощью таблетки для очистки зубных протезов (в интернете можно найти по цене от 20 грн):
- Добавьте в чашку кипяток, а затем забросьте одну таблетку для зубных протезов.
- Замочите на ночь.
Эффект вас приятно удивит. Если пятна не слишком сильные, то средство может справиться быстрее, чем за ночь. Этот трюк растворяет пятна, не отбеливая и не выедая их, что сохранит поверхность посуды в нужном виде.
Пищевая сода работает так же хорошо и не требует очистки. Залейте в чашку кипяток, всыпьте немного соды и оставьте на 30 минут. Затем смойте, получив отменный результат.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть стеклянную посуду от нагара без химии. Есть один чудесный лайфхак, к тому же, необходимые средства есть дома у каждого.