Будет как новый: распылите это средство на унитаз, и вы забудете о желтых разводах

Вам больше не нужно будет прибегать к агрессивным чистящим средствам

Даже если вам кажется, что желтые пятна настолько сильно въелись в ваш унитаз, что решить проблему можно только покупкой нового, то вы ошибаетесь. Опытные домохозяйки уже давно справляются с грязью и налетом на унитазе помощью подручных средств и эффективных растворов, ингредиенты для которых наверняка всегда есть у вас дома.

К примеру, чтобы раз и навсегда избавиться от желтых пятен и разводов, которые появляются с годами на унитазе, вам стоит заглянуть на кухню и взять там соду и уксус, пишет портал santeplus. Как это работает — читайте далее.

Как избавиться от желтых пятен на унитазе

Пищевая сода — безопасное и обладающее очищающими и антибактериальными свойствами средство.

Чистка будет выполняться в несколько этапов:

Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на сиденье унитаза и оставьте на 5-10 минут. Затем используйте влажное полотенце или губку для мытья посуды и протрите сиденье, чтобы удалить пятна. Отдайте предпочтение устойчивой к царапинам губке или даже чистой ершику для унитаза и трите, желательно круговыми движениями. Затем промойте влажной тканью, а затем снова нанесите пасту из пищевой соды на испачканный участок столько раз, сколько сможете. По крайней мере, пока пятно не исчезнет. Затем промойте чистой водой и протрите сиденье сухой тканью.

Также вы можете применить этот лайфхак с содой через пульверизатор. Для этого в распылителе смешайте 1 литр воды и две столовые ложки пищевой соды. Хорошенько встряхните флакон и нанесите его так, как было описано выше.

Уксус — средство, которое эффективно справляется с самыми стойкими пятнами.

Что делать:

Налейте небольшое количество уксуса на бумажные полотенца, пока они не станут влажными. Затем распределите их по всему сиденью унитаза, чтобы покрыть его, и оставьте их "работать" на 1–2 часа. После снимите их по истечении этого периода и используйте щетку для унитаза или мягкую губку, чтобы почистить сиденье.

Повторяйте процедуру до полного исчезновения желтых пятен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести желтые пятна из сиденья унитаза. Существует по меньшей мере три бюджетных способа отбелить сиденье туалета без лишних хлопот. Также мы писали, как избавиться от налета в унитазе. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома.