Какой продукт уберет неприятный запах во время жарки капусты: хитрый трюк

Также этот ингредиент позволит сохранить капусту хрустящей

Вкусно приготовить капусту может даже неопытный повар, а поможет в этом самый простой рецепт квашеной капусты, которым мы делились раньше. Не составит никакого труда и стушить ее на сковороде. Правда, в этом случае по всей квартире будет витать специфический аромат жареной капусты.

Убрать этот неприятный запах на самом деле очень просто. Хитрым трюком, который с этим поможет, делится pixelinform. Оказывается, нейтрализовать запах может один популярный продукт.

Чем убрать запах из жареной капусты

Мало кто знает, что избавиться от неприятного запаха во время термической обработки капусты, да еще и с максимальной пользой для блюда, способно молоко. Этот компонент прекрасно сочетается с овощем, устраняет специфический "аромат" и делает блюдо вкуснее.

На 0,5 кг капусты нужно взять чуть больше половины стакана молока средней жирности. После введения этого ингредиента блюдо накрывают крышкой.

Интересно, что благодаря этой уловке можно не только улучшить вкус капусты, но и сохранить ее качества – овощ по-прежнему будет хрустящим. Также этот лайфхак пригодится в том случае, если вы готовите начинку для выпечки.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы вареные яйца легко чистились. Добавив всего один "секретный" ингредиент в воду во время их приготовления, скорлупа будет отставать гораздо легче.