Проблема с плесенью решена: это фантастическое средство есть в любой аптечке

Бороться с плесенью необязательно агрессивными моющими средствами с едким запахом

Из-за недостаточной вентиляции и высокого уровня влажности в доме может возникать плесень. Особенно часто грибок развивается в ванной комнате, но страдают от этой напасти и другие комнаты. Плесень растет очень быстро, поэтому важно как можно скорее ее удалить. Помогут в борьбе с грибком некоторые натуральные ингредиенты.

Не спешите тратить деньги на агрессивные химические продукты из магазина. Есть отличная альтернатива, которая найдется в любой аптечке. Речь идет о перекиси водорода. Лайфхак с этим веществом отменно убирает плесень в доме, пишет издание Express.

Перекись водорода является эффективным бытовым чистящим средством для ряда работ, считает экспертка по уборке с 25-летним опытом Аджела Браун. Этот продукт отлично подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях. Более того, американские центры по контролю за заболеваниями (CDC) заявляют, что химическое вещество убивает споры плесени, а также бактерии, вирусы, грибки.

Если грибок появился в душе, то ключевой чистящий ингредиент — перекись водорода — отлично решает проблему. Споры грибка легко удалить с помощью этого средства и предотвратить плесень путем опрыскивания проблемных зон перекисью водорода после каждого использования душа или ванны.

Как избавиться от плесени в доме с помощью перекиси водорода? Лучший способ использовать перекись водорода для очистки душа — распылить средство на поверхность и оставить на 30 минут, прежде чем смыть.

Ранее "Телеграф" писал, что от плесени может страдать стиральная машина. Если грибок поселился на уплотнителе, есть действенный способ решить эту проблему.